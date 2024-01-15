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Поліція показала наслідки авіаударів по Харківщині

15 січня 2024 11:50
- Олена Максимова
Поліція показала наслідки авіаударів по Харківщині
Окупанти скинули авіабомби на Харківщині. Фото: Національна поліція
- Олена Максимова

Протягом доби армія РФ завдавала ударів по населених пунктах Чугуївського та Куп’янського районів Харківської області. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів російських загарбників.

Про це повідомила поліція Харківської області.

Обстріл Харківської області

Ворог обстріляв керованими авіабомбами село Вільхуватка. У результаті атаки пошкоджено підприємство. По Куп'янську окупанти вдарили з РСЗВ "Град" — в місті пошкоджені житлові будинки.

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Наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Національна поліція

Під російськими обстрілами також перебували Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Зараз на місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження.

Правоохоронці документують наслідки російських обстрілів на Харківщині. Фото: Національна поліція
Обстріли Харківщини
Окупанти обстріляли Харківську область Фото: Національная поліція

Нагадаємо, 14 січня окупанти обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів в Харківській області. Внаслідок атаки на цивільних об'єктах зафіксовані пошкодження.

Внаслідок російської атаки 13 січня було пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди у селі Веселе, що на Харківщині.

війна
російські війська
Харківська область
обстріли
війна в Україні

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