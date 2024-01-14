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Росіяни обстріляли цивільні об'єкти на Харківщині, — ОВА

14 січня 2024 12:24
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росіяни обстріляли цивільні об'єкти на Харківщині, — ОВА
Наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки на цивільних об'єктах зафіксовані пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Так, протягом доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів в області, зокрема: Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 

Також ворог завдав ударів з авіації по Вовчанську Чугуївського району, Веселому Харківського району, Піщаному та Іванівці Куп'янського району. 

Крім того:

  • Вночі окупанти вдарили КАБами по м. Вовчанськ. Пошкоджено два ангари підприємства. Без потерпілих. 
  • Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами с. Веселе. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.  
  • Близько 13:00 росіяни вдарили по с. Івашки. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Потерпілих не зафіксовано. 
  • О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів Богодухівського району. Без потерпілих.
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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині. 

Також ми писали, що тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.

Харківська область
окупанти
Олег Синєгубов
війна в Україні

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