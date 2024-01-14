Росіяни обстріляли цивільні об'єкти на Харківщині, — ОВА

Наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські загарбники обстріляли населені пункти Харківської області. Внаслідок атаки на цивільних об'єктах зафіксовані пошкодження.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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Так, протягом доби росіяни обстріляли з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів в області, зокрема: Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Також ворог завдав ударів з авіації по Вовчанську Чугуївського району, Веселому Харківського району, Піщаному та Іванівці Куп'янського району.

Крім того:

Вночі окупанти вдарили КАБами по м. Вовчанськ. Пошкоджено два ангари підприємства. Без потерпілих.

Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами с. Веселе. Пошкоджено приватний будинок. Потерпілих немає.

Близько 13:00 росіяни вдарили по с. Івашки. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Потерпілих не зафіксовано.

О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів Богодухівського району. Без потерпілих.

Скриншот допису Синєгубова

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що російські окупанти обстріляли приватний житловий сектор у селі Веселе, що на Харківщині.

Також ми писали, що тактична армійська авіація Росії знову завдала авіаудару по цивільній інфраструктурі Куп'янського району Харківської області. Прокуратура ініціювала досудове розслідування.