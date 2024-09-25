Обстріл Харкова 24 вересня — поліція показала перші хвилини після удару

Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові
Армія Росії 24 вересня вдарила авіабомбами по житлових кварталах Харкова. Ворог атакував цивільні багатоповерхівки та іншу інфраструктуру, що призвело до загибелі трьох людей, ще 36 — отримали поранення.
Про це повідомили у патрульній поліції Харківської області у середу, 25 вересня, та показали перші хвилини після обстрілу.
Перші хвилини після удару по Харкову 24 вересня
"Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, поліцейські прибули на місце не чекаючи закінчення повітряної тривоги, та допомагали усім постраждалим.
Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.
Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.
Читайте Новини.LIVE!