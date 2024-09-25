Обстріл Харкова 24 вересня — поліція показала перші хвилини після удару

Наслідки удару по Харкові 24 вересня. Фото: скриншот з відео

Армія Росії 24 вересня вдарила авіабомбами по житлових кварталах Харкова. Ворог атакував цивільні багатоповерхівки та іншу інфраструктуру, що призвело до загибелі трьох людей, ще 36 — отримали поранення.

Про це повідомили у патрульній поліції Харківської області у середу, 25 вересня, та показали перші хвилини після обстрілу.

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Перші хвилини після удару по Харкову 24 вересня

"Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, поліцейські прибули на місце не чекаючи закінчення повітряної тривоги, та допомагали усім постраждалим.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.