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Поліція показала перші хвилини після влучання КАБу у багатоповерхівку в Харкові

25 вересня 2024 12:49
Карина Приходько - Редактор
Обстріл Харкова 24 вересня — поліція показала перші хвилини після удару
Наслідки удару по Харкові 24 вересня. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Армія Росії 24 вересня вдарила авіабомбами по житлових кварталах Харкова. Ворог атакував цивільні багатоповерхівки та іншу інфраструктуру, що призвело до загибелі трьох людей, ще 36 — отримали поранення.

Про це повідомили у патрульній поліції Харківської області у середу, 25 вересня, та показали перші хвилини після обстрілу.

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"Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали", — йдеться у повідомленні. 

Як відомо, поліцейські прибули на місце не чекаючи закінчення повітряної тривоги, та допомагали усім постраждалим. 

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у багатоповерхівці, в яку 24 вересня влучили росіяни, повністю зруйновані чотири поверхи. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення. 

Ми також писали, що омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова та звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.

Харків обстріли війна в Україні авіабомба багатоповерхівка

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