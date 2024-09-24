Олег Синєгубов повідомив про наслідки удару по Харкову — репортаж Новини.LIVE

Наслідки влучання по багатоповерхівці у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові, застосувавши керовані авіаційні бомби. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.

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Влучання у багатоповерхівку

"Окрім багатоповерхівки, ще є влучання в приватний сектор у Харкові", — розповів очільник ОВА

За словами Синєгубова, російські загарбники вдарили по місту щонайменше п'ятьма КАБами.

Він зазначив, що є влучання в багатоповерхівку, у якій повністю зруйновані чотири поверхи. Синєгубов додав, що під завалами можуть перебувати люди.

"Також ворог обстріляв цивільне підприємство — півзавод у Харкові. Наразі відомо про 3 загиблих та 22 поранених", — зазначив голова ОВА.

Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 осіб.

Багатоповерхівка, в яку влучив КАБ. Фото: Новини.LIVE

Пробита у будинку діра. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Наслідки влучання у багатоповерхівку. Фото: Новини.LIVE

Удар по Харкову 24 вересня

Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.

На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими. Однак ворог вдруге цілеспрямовано вдарив по ній, використовуючи КАБ.

Внаслідок цього удару важкі поранення отримало щонайменше троє людей, їх кількість постійно зростає.

Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова. Він знову звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.