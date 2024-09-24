Олег Синєгубов повідомив про наслідки удару по Харкову — репортаж Новини.LIVE

Синєгубов розповів Новини.LIVE про наслідки удару по багатоповерхівці в Харкові
Сьогодні, 24 вересня, росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Харкові, застосувавши керовані авіаційні бомби. Окрім того, зафіксовано влучання у приватний сектор.
Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів у коментарі кореспонденту Новини.LIVE.
Влучання у багатоповерхівку
"Окрім багатоповерхівки, ще є влучання в приватний сектор у Харкові", — розповів очільник ОВА
За словами Синєгубова, російські загарбники вдарили по місту щонайменше п'ятьма КАБами.
Він зазначив, що є влучання в багатоповерхівку, у якій повністю зруйновані чотири поверхи. Синєгубов додав, що під завалами можуть перебувати люди.
"Також ворог обстріляв цивільне підприємство — півзавод у Харкові. Наразі відомо про 3 загиблих та 22 поранених", — зазначив голова ОВА.
Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 осіб.
Удар по Харкову 24 вересня
Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що ця багатоповерхівка вже зазнавала обстрілів на початку повномасштабного вторгнення.
На момент повторного удару будівлю вже відновили: вставили нові вікна, утеплили й підготували до зими. Однак ворог вдруге цілеспрямовано вдарив по ній, використовуючи КАБ.
Внаслідок цього удару важкі поранення отримало щонайменше троє людей, їх кількість постійно зростає.
Омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив фотографії наслідків обстрілу Харкова. Він знову звернувся до світової спільноти з вимогою покарати винних за ці атаки.
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