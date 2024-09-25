Обстрел Харькова 24 сентября — полиция показала первые минуты после удара

Последствием удара по Харькову 24 сентября. Фото: скриншот с видео

Армия России 24 сентября ударила авиабомбами по жилым кварталам Харькова. Враг атаковал гражданские многоэтажки и другую инфраструктуру, что привело к гибели трех человек, еще 36 получили ранения.

Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области в среду, 25 сентября, и показали первые минуты после обстрела.

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Первые минуты после удара по Харькову 24 сентября

"Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы", — говорится в сообщении.

Как известно, полицейские прибыли на место не дожидаясь окончания воздушной тревоги и помогали всем пострадавшим.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.

Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.

Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.