Обстрел Харькова 24 сентября — полиция показала первые минуты после удара

Полиция показала первые минуты после попадания КАБа в многоэтажку в Харькове
Армия России 24 сентября ударила авиабомбами по жилым кварталам Харькова. Враг атаковал гражданские многоэтажки и другую инфраструктуру, что привело к гибели трех человек, еще 36 получили ранения.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харьковской области в среду, 25 сентября, и показали первые минуты после обстрела.
Первые минуты после удара по Харькову 24 сентября
"Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы", — говорится в сообщении.
Как известно, полицейские прибыли на место не дожидаясь окончания воздушной тревоги и помогали всем пострадавшим.
Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в многоэтажке, в которую 24 сентября попали россияне, полностью разрушены четыре этажа. Кроме того, зафиксировано попадание в частный сектор.
Городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что эта многоэтажка уже подвергалась обстрелам в начале полномасштабного вторжения.
Мы также писали, что омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец обнародовал фотографии последствий обстрела Харькова и обратился в мировое сообщество с требованием наказать виновных за эти атаки.
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