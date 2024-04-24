Понівечені будинки, авто та магазини — Новини.LIVE зафіксували наслідки нічного обстрілу Харкова

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти завдали удару по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова уночі, 24 квітня. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей.

Наслідки удару зафіксували кореспонденти Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова 24 квітня

На оприлюднених фото можна побачити пошкоджені багатоповерхівки, понівечені автомобілі, магазини та офісні приміщення.

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наслідок російської повітряної атаки постраждали шість мирних жителів. Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, офісні приміщення, кафе та 33 автомобілі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов, коментуючи черговий обстріл РФ заявив, що росіяни намагаються залякати мирне населення.