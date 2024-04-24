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Понівечені будинки, авто та магазини — Новини.LIVE зафіксували наслідки нічного обстрілу Харкова

24 квітня 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Понівечені будинки, авто та магазини — Новини.LIVE зафіксували наслідки нічного обстрілу Харкова
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські окупанти завдали удару по житловому комплексу у Шевченківському районі Харкова уночі, 24 квітня. Внаслідок ворожої атаки постраждали шестеро людей. 

Наслідки удару зафіксували кореспонденти Новини.LIVE.

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Наслідки обстрілу Шевченківського району Харкова 24 квітня

На оприлюднених фото можна побачити пошкоджені багатоповерхівки, понівечені автомобілі, магазини та офісні приміщення. 

Обстріл Харкова
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Харкова 24 квітня
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
РФ обстріяла Харків
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Шевченківського району Харкова
Наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE

 Нагадаємо, зранку голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що наслідок російської повітряної атаки постраждали шість мирних жителів. Пошкоджень зазнали три багатоповерхівки, офісні приміщення, кафе та 33 автомобілі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов, коментуючи черговий обстріл РФ заявив, що росіяни намагаються залякати мирне населення. 

війна
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українці
росіяни
обстріли
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інфраструктура
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