Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова ночью, 24 апреля. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Последствия удара зафиксировали корреспонденты Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Шевченковского района Харькова 24 апреля

На опубликованных фото можно увидеть поврежденные многоэтажки, изуродованные автомобили, магазины и офисные помещения.

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что следствие российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

Мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя очередной обстрел РФ заявил, что россияне пытаются запугать мирное население.