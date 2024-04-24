Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова
Российские оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова ночью, 24 апреля. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.
Последствия удара зафиксировали корреспонденты Новини.LIVE.
Последствия обстрела Шевченковского района Харькова 24 апреля
На опубликованных фото можно увидеть поврежденные многоэтажки, изуродованные автомобили, магазины и офисные помещения.
Напомним, утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что следствие российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.
Мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя очередной обстрел РФ заявил, что россияне пытаются запугать мирное население.
Читайте Новини.LIVE!