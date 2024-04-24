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Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова

24 апреля 2024 12:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Изорудованные дома, авто и магазины — Новини.LIVE засняли последствия ночных обстрелов Харькова
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские оккупанты нанесли удар по жилому комплексу в Шевченковском районе Харькова ночью, 24 апреля. В результате вражеской атаки пострадали шесть человек.

Последствия удара зафиксировали корреспонденты Новини.LIVE.

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Последствия обстрела Шевченковского района Харькова 24 апреля

На опубликованных фото можно увидеть поврежденные многоэтажки, изуродованные автомобили, магазины и офисные помещения.

Обстрел Харькова
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
Обстрел Харькова 24 апреля
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
РФ обостряла Харьков
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE
Обстрел Шевченковского района Харькова
Последствия обстрелов. Фото: Новини.LIVE

Напомним, утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что следствие российской воздушной атаки пострадали шесть мирных жителей. Повреждения получили три многоэтажки, офисные помещения, кафе и 33 автомобиля.

Мэр Харькова Игорь Терехов, комментируя очередной обстрел РФ заявил, что россияне пытаются запугать мирное население.

война
Харьков
украинцы
россияне
обстрелы
оккупанты
инфраструктура
война в Украине

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