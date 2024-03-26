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Порушував ПДР в нетверезому стані — у Харкові водій пропонував хабар поліції

26 березня 2024 08:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Порушував ПДР в нетверезому стані — у Харкові водій пропонував хабар поліції
Патрульний. Ілюстративне фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Слобідському районі Харкова в ніч на понеділок, 25 березня, патрульним надійшов виклик про неадекватну поведінку водія на дорозі. Правоохоронці виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Харківської області в Telegram.

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Так, поліцейські з'ясували, що керманич автомобіля ВАЗ поводив себе на дорозі неадекватно та порушував правила дорожнього руху. 

Під час зупинки було виявлено, що водій перебував за кермом з ознаками алкогольного сп'яніння, тому інспектори почали розгляд справи та складання відповідних адміністративних матеріалів.

"Чоловік, своєю чергою, почав пропонувати поліцейським неправомірну вигоду у сумі 500 доларів", — йдеться у повідомленні.

пропонував хабаря
Затриманий порушник. Фото: Нацполіція

Правоохоронці неодноразово попередили його про кримінальну відповідальність за пропозицію хабаря, але він не реагував та наполягав "на вирішенні питання на місці" за гроші.

Тому для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На нетверезого водія склали адміністративну постанову щодо порушення правил користування водієм та пасажирами засобами пасивної безпеки та адміністративний протокол про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння.

пропонував хабар поліцейським у Харкові
Скриншот допису Поліції Харківщини

Нагадаємо, у Харкові викрили псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців. Йому оголосили підозру за фактом шахрайства.

Також ми писали, що у Львові на Скнилівському мості сталися одразу три дорожньо-транспортні пригоди. Загалом зіштовхнулися 27 транспортних засобів.

алкоголь
Харків
поліція
автомобіль
водії

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