Правоохоронці та затриманий псевдоволонтер. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові викрили псевдоволонтера, який обіцяв допомогти з евакуацією людей і домашніх улюбленців. Йому оголосили підозру за фактом шахрайства.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у понеділок, 25 березня.

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"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 35-річному чоловіку за фактом шахрайства (ч. 2 ст. 190 КК України)", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, раніше судимий за вчинення корисливих злочинів чоловік у лютому 2024 року розмістив на онлайн-платформі оголошення, в яких пропонував допомогу у вивезенні людей та домашніх улюбленців, у тому числі з прифронтових територій.

Після отримання передплати нібито за бензин, яку потерпілі переказували на карту чоловіка, фігурант переставав виходити на зв’язок.

Правоохоронці встановили понад десять потерпілих, які постраждали від дій шахрая.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські контррозвідники ефективно виконали операцію затримання особи, яка звинувачується у зраді України. Чоловік передавав ворожим військам дані, які сприяли їхнім успішним повітряним атакам на територію Харкова, оминаючи системи ППО.

Також Служба безпеки України затримала поплічника російських окупантів, який стежив за українськими військовими. Фігурант також чергував на блокпостах загарбників під час боїв за Харків.