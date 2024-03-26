Нарушал ПДД в нетрезвом состоянии — в Харькове водитель предлагал взятку полиции

Патрульный. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Слободском районе Харькова в ночь на понедельник, 25 марта, патрульным поступил вызов о неадекватном поведении водителя на дороге. Правоохранители обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области в Telegram.

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Предлагал взятку полиции

Так, полицейские выяснили, что водитель автомобиля ВАЗ вел себя на дороге неадекватно и нарушал правила дорожного движения.

Во время остановки было обнаружено, что водитель находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, поэтому инспекторы начали рассмотрение дела и составление соответствующих административных материалов.

"Мужчина в свою очередь начал предлагать полицейским неправомерную выгоду в сумме 500 долларов", — говорится в сообщении.

Задержанный нарушитель. Фото: Нацполиция

Правоохранители неоднократно предупредили его об уголовной ответственности за предложение взятки, но он не реагировал и настаивал "на решении вопроса на месте" за деньги.

Поэтому для фиксации событий полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

На нетрезвого водителя составили административное постановление о нарушении правил пользования водителем и пассажирами средствами пассивной безопасности и административный протокол об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Скриншот поста Полиции Харьковщины

Напомним, в Харькове разоблачили псевдоволонтера, который обещал помочь с эвакуацией людей и домашних любимцев. Ему объявили подозрение по факту мошенничества.

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