Окупанти завдали ракетних ударів з С-300 по Харківщині — наслідки атаки

Пошкоджені будинки, підприємства та парк: окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині
У ніч на 8 лютого окупанти атакували ракетами С-300 цивільні об'єкти у Харкові. Під ворожим вогнем була і область, внаслідок чого є загиблі серед мирних громадян.
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Наслідки атак рф на Харківщині
Як повідомляють у Харківській ОВА, російські окупанти влучили ракетами С-300 в об'єкт цивільної промисловості, сталася масштабна пожежа. Також зафіксовані удари в землю на території Центрального парку міста. На щастя, ніхто не постраждав.
Кадри з місця удару опублікував міський голова Харкова Ігор Терехов.
Окрім того, під ворожим вогнем була і область. Окупанти масовано обстрілювали Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Стрілечу, Ветеринарне та інші наближені до лінії зіткнення населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.
"У Вовчанську внаслідок артобстрілу отримала поранення та була госпіталізована дівчина 16 років, 74-річна жінка, на жаль, загинула", — йдеться у повідомленні ОВА.
Відомо, що повторні пошкодження внаслідок обстрілу отримала й міська лікарня Вовчанська. Окрім того, один з осколків влучив у автомобіль швидкої, яка везла пацієнта.
Також, у Куп'янську через атаки зі сторони рф зруйновано шість гаражів, ще 10 — пошкоджені.
Нагадаємо, раніше у Харківській ОВА повідомляли, що у ніч на 7 лютого окупанти обстріляли центр Харкова ракетами С-300.
Напередодні у ДБР відзвітували, що встановили особи росіян, які обстрілювали Харків улітку минулого року. Зазначається, що під час стабілізаційних заходів в одному із будинків, де базувався штаб окупантів, було знайдено захований пакет документації 138-ї мотострілецької бригади збройних сил російської федерації.