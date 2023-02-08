Оккупанты нанесли ракетные удары с С-300 по Харьковщине — последствия атаки

Пожарные ликвидируют последствия обстрелов

В ночь на 8 февраля оккупанты атаковали ракетами С-300 гражданские объекты в Харькове. Под вражеским огнем была и область, в результате чего есть погибшие среди мирных граждан.

Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия атак рф на Харьковщине

Как сообщают в Харьковской ОВА, российские оккупанты попали ракетами С-300 в объект гражданской промышленности, произошел масштабный пожар. Также отмечены удары в землю на территории Центрального парка города. К счастью, никто не пострадал.

Кадры с места удара опубликовал мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, под вражеским огнем была и область. Оккупанты массированно обстреливали Волчанск, Купянск, Двуречную, Стрелечу, Ветеринарное и другие приближенные к линии столкновения населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов.

"В Волчанске в результате артобстрела получила ранения и была госпитализирована девушка 16 лет, 74-летняя женщина, к сожалению, погибла", — говорится в сообщении ОВА.

Известно, что повторные повреждения в результате обстрела получила и городская больница Волчанская. Кроме того, один из осколков попал в автомобиль скорой, которая везла пациента.

Также, в Купянске из-за атак со стороны россии разрушены шесть гаражей, еще 10 — повреждены.

Напомним, ранее в Харьковской ОВА сообщали, что в ночь на 7 февраля оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами С-300.

Накануне в ГБР отчитались, что установили личности россиян, которые обстреливали Харьков летом прошлого года. Отмечается, что во время стабилизационных мероприятий в одном из домов, где базировался штаб оккупантов, был найден спрятанный пакет документации 138-й мотострелковой бригады вооруженных сил российской федерации.