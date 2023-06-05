Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Пошкодження трубопроводу з аміаком: влада повідомила, чи є загроза для населення arrow

Пошкодження трубопроводу з аміаком: влада повідомила, чи є загроза для населення

5 червня 2023 22:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині проводять заміри аміаку у повітрі, — Синєгубов
Робота штабу із ліквідації наслідків. Фото: Олег Синєгубов/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Чи є загроза для населення

Олег Синєгубов пише, що ситуація наразі конрольована, а штаб продовжує слідкувати за рівнем забруднення повітря. Зараз фахівці проводять заміри у більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці та Петропавлівці.

"Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями", — звертається до громадян очільник області. 

У коментарі "Суспільне" очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін також підтверджує, що загрози для мешканців Куп'янського району немає.

"Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрямок вітру на даний час — у бік окупованої території. На цей час по усім вимірам, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку перебуває у нормі", — сказав Беседін журналістам.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB