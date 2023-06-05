На Харківщині проводять заміри аміаку у повітрі, — Синєгубов

Робота штабу із ліквідації наслідків. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

Станом на зараз заміри у місті Куп‘янськ показують, що наявність аміаку у повітрі відсутня. За попередніми повідомленнями фахівців, які працюють на місці, загрози розповсюдження небезпечних речовин у Куп’янській громаді немає.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Олег Синєгубов пише, що ситуація наразі конрольована, а штаб продовжує слідкувати за рівнем забруднення повітря. Зараз фахівці проводять заміри у більш наближених до кордону з рф населених пунктах Кучерівці, Синьківці та Петропавлівці.

"Просимо зберігати спокій та слідкувати за офіційними повідомленнями", — звертається до громадян очільник області.

У коментарі "Суспільне" очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін також підтверджує, що загрози для мешканців Куп'янського району немає.

"Нині встановлюють ступінь пошкодження, але напрямок вітру на даний час — у бік окупованої території. На цей час по усім вимірам, які зробила не тільки Куп'янська, а й Петропавлівська громада, фон аміаку перебуває у нормі", — сказав Беседін журналістам.

Нагадаємо, що на Харківщині окупанти пошкодили трубопровід із аміаком. Внаслідок ворожих ударів відбулася розгерметизація трубопроводу.