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Повреждение трубопровода с аммиаком: власти сообщили, есть ли угроза населению

5 июня 2023 22:53
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области проводят замеры аммиака в воздухе, — Синегубов
Работа штаба по ликвидации последствий. Фото: Олег Синегубов/Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

На данный момент замеры в городе Купянск показывают, что наличие аммиака в воздухе отсутствует. По предварительным сообщениям специалистов, работающих на месте, угрозы распространения опасных веществ в Купянской громаде нет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Олег Синегубов пишет, что ситуация сейчас конролирована, а штаб продолжает следить за уровнем загрязнения воздуха. Сейчас специалисты проводят замеры в более приближенных к границе с населенными пунктами Кучеровцы, Синьковцы и Петропавловке.

"Просим сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями", — обращается к гражданам глава области.

В комментарии "Суспільне" глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин также подтверждает, что угрозы жителям Купянского района нет.

"В настоящее время устанавливают степень повреждения, но направление ветра в настоящее время — в сторону оккупированной территории. В настоящее время по всем измерениям, сделанным не только Купянским, но и Петропавловским сообществом, фон аммиака находится в норме", — сказал Беседин журналистам.

Напомним, что в Харьковской области кафиры повредили трубопровод с аммиаком . В результате вражеских ударов произошла разгерметизация трубопровода.

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