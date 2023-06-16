Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года

Трактор сеет подсолнечник в Дергачевском р-не (Харьковская обл.). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Посевная продолжается на территории всех районов Харьковщины, где разрешает ситуация безопасности. В начале года областные власти планировали засеять 634 тысяч гектаров, однако уже сейчас аграрии обработали почти 680 тысяч.

Об этом сообщает Харьковская ОВА .

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Процесс посевной

Больше площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли аграрии Богодуховщины и Красноградщины. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно около 285 тысяч гектаров, соей — более 26 тысяч га, а подсолнечником — более 358 тысяч га. То есть в общей сложности обработано и засеяно почти 680 тысяч га сельхозугодий.

"В частности, в течение недели хозяйства области проводили возделывание посевов гречихи, подсолнечника, ярового ячменя и зернобобовых культур удобрениями. Проводили междурядную обработку посевов подсолнечника. Погодные условия для проведения полевых работ были хорошими, посевная продолжается", — рассказал заместитель начальника Харьковской области.

В частности, для проведения комплекса весенне-полевых работ необходимо около 850 тысяч тонн средств защиты растений. Хозяйства обеспечены средствами на 89%, а именно налицо 752 тыс тонн пестицидов. Предприятия продолжают заключать договоры на поставку средств защиты растений в зависимости от потребности.

Также в сообщении говорится, что в Харьковской областной военной администрации создана оперативная группа по координации мероприятий разминирования. Этой группой ведется учет разминированных территорий и внедрена система взаимодействия подразделений разминирования различных ведомств в ходе выполнения работ.

Напомним, что в этом году на Харьковщине планировали засеять на 18% гектаров больше, чем в прошлом году .

Также мы писали, что в Балаклейской общине Харьковской области запретили засевать неразминированные земли. Соответствующее решение было принято местной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.