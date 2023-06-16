Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года arrow

Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года

16 июня 2023 15:05
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Посевная в Харьковской области: аграрии засеяли больше земли, чем планировали в начале года
Трактор сеет подсолнечник в Дергачевском р-не (Харьковская обл.). Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Посевная продолжается на территории всех районов Харьковщины, где разрешает ситуация безопасности. В начале года областные власти планировали засеять 634 тысяч гектаров, однако уже сейчас аграрии обработали почти 680 тысяч.

Об этом сообщает Харьковская ОВА .

Читайте также:

Процесс посевной

Больше площадей яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяли аграрии Богодуховщины и Красноградщины. Яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно около 285 тысяч гектаров, соей — более 26 тысяч га, а подсолнечником — более 358 тысяч га. То есть в общей сложности обработано и засеяно почти 680 тысяч га сельхозугодий.

"В частности, в течение недели хозяйства области проводили возделывание посевов гречихи, подсолнечника, ярового ячменя и зернобобовых культур удобрениями. Проводили междурядную обработку посевов подсолнечника. Погодные условия для проведения полевых работ были хорошими, посевная продолжается", — рассказал заместитель начальника Харьковской области.

В частности, для проведения комплекса весенне-полевых работ необходимо около 850 тысяч тонн средств защиты растений. Хозяйства обеспечены средствами на 89%, а именно налицо 752 тыс тонн пестицидов. Предприятия продолжают заключать договоры на поставку средств защиты растений в зависимости от потребности.

Также в сообщении говорится, что в Харьковской областной военной администрации создана оперативная группа по координации мероприятий разминирования. Этой группой ведется учет разминированных территорий и внедрена система взаимодействия подразделений разминирования различных ведомств в ходе выполнения работ.

Напомним, что в этом году на Харьковщине планировали засеять на 18% гектаров больше, чем в прошлом году .

Также мы писали, что в Балаклейской общине Харьковской области запретили засевать неразминированные земли. Соответствующее решение было принято местной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас