Обстріл Харкова 7 липня - місцеві жителі поділилися враженнями

Здавалося, це останні секунди життя — харків'янка про обстріл РФ
Вранці у понеділок, 7 липня, російські війська обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали житлові райони міста.
Місцеві жителі поділилися враженнями із журналістами Новини.LIVE.
Що відомо про обстріл Харкова
За даними харків'ян, більш за все постраждав від обстрілу Холодногірський район. Місцеві мешканці досі оговтуються від пережитого, а наслідки обстрілу помітні в кожному дворі — вибиті шибки, понівечені дахи та обгорілі фасади.
Одна з мешканок району, яка перебувала вдома під час обстрілу, поділилася враженнями: "Такого звуку за всю війну я ще не чула. Здавалося, це останні секунди життя".
За її словами, перший вибух зруйнував частину помешкання: вилетіли двері, вікна, скло розлетілося на дрібні уламки, у кімнати посипалося каміння.
"Після першого вибуху в домі все посипалося — вилетіли двері, шибки, скло, каміння. Потім ще кілька вибухів. Ми вийшли на вулицю — все у вогні", — пригадує жінка.
Вона зазначає, що сім’я досі перебуває у шоковому стані та не може повною мірою усвідомити, що їм довелося пережити.
"Це було дуже страшно. Ми досі до кінця не усвідомили, що пережили", — додає постраждала.
Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки по Холодногірському районі постраждало щонайменше 11 осіб.
Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.
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