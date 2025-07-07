Обстріл Харкова 7 липня - місцеві жителі поділилися враженнями

Харків'янки після обстрілу. Фото: кадр з відео

Вранці у понеділок, 7 липня, російські війська обстріляли Харків. Внаслідок атаки постраждали житлові райони міста.

Місцеві жителі поділилися враженнями із журналістами Новини.LIVE.

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За даними харків'ян, більш за все постраждав від обстрілу Холодногірський район. Місцеві мешканці досі оговтуються від пережитого, а наслідки обстрілу помітні в кожному дворі — вибиті шибки, понівечені дахи та обгорілі фасади.

Одна з мешканок району, яка перебувала вдома під час обстрілу, поділилася враженнями: "Такого звуку за всю війну я ще не чула. Здавалося, це останні секунди життя".

За її словами, перший вибух зруйнував частину помешкання: вилетіли двері, вікна, скло розлетілося на дрібні уламки, у кімнати посипалося каміння.

"Після першого вибуху в домі все посипалося — вилетіли двері, шибки, скло, каміння. Потім ще кілька вибухів. Ми вийшли на вулицю — все у вогні", — пригадує жінка.

Вона зазначає, що сім’я досі перебуває у шоковому стані та не може повною мірою усвідомити, що їм довелося пережити.

"Це було дуже страшно. Ми досі до кінця не усвідомили, що пережили", — додає постраждала.

Нагадаємо, у Харкові внаслідок атаки по Холодногірському районі постраждало щонайменше 11 осіб.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко повідомив, що ворог застосував шість безпілотників типу "Герань-2", які атакували цілеспрямовано житловий квартал.