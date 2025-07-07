Обстрел Харькова 7 июля - местные жители поделились впечатлениями

Харьковчанки после обстрела. Фото: кадр с видео

Утром в понедельник, 7 июля, российские войска обстреляли Харьков. В результате атаки пострадали жилые районы города.

Местные жители поделились впечатлениями с журналистами Новини.LIVE.

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По данным харьковчан, больше всего пострадал от обстрела Холодногорский район. Местные жители до сих пор приходят в себя от пережитого, а последствия обстрела заметны в каждом дворе — выбитые стекла, изуродованные крыши и обгоревшие фасады.

Одна из жительниц района, которая находилась дома во время обстрела, поделилась впечатлениями: "Такого звука за всю войну я еще не слышала. Казалось, это последние секунды жизни".

По ее словам, первый взрыв разрушил часть помещения: вылетели двери, окна, стекла разлетелись на мелкие осколки, в комнаты посыпались камни.

"После первого взрыва в доме все посыпалось — вылетели двери, стекла, стекла, камни. Потом еще несколько взрывов. Мы вышли на улицу — все в огне", — вспоминает женщина.

Она отмечает, что семья до сих пор находится в шоковом состоянии и не может в полной мере осознать, что им пришлось пережить.

"Это было очень страшно. Мы до сих пор до конца не осознали, что пережили", — добавляет пострадавшая.

Напомним, в Харькове в результате атаки по Холодногорскому району пострадали по меньшей мере 11 человек.

Начальник управления противодействия военным преступлениям Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщил, что враг применил шесть беспилотников типа "Герань-2", которые атаковали целенаправленно жилой квартал.