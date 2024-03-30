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Постраждала від ракетної атаки на Харків, але заперечувала причетність РФ — поліція розслідує справу

30 березня 2024 12:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Постраждала від ракетної атаки на Харків, але заперечувала причетність РФ — поліція розслідує справу
Затримана у Харкові колаборантка. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Харкові 59-річна місцева мешканка постраждала від російського ракетного обстрілу, але при цьому вона виправдовує збройну агресію країни-терористки та підтримує окупацію територій України. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом колабораціонізму.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Харківській області.

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Постраждала від ракетної атаки на Харків, але заперечувала причетність РФ — поліція розслідує справу - фото 1

Викриття держзрадниці у Харкові

Правоохоронці викрили у Харкові 59-річну жінку, яка постраждала від удару по місту, але підтримує напад Росії. У соцмережі поширили відео, де мешканка Шевченківського району Харкова заперечує збройну агресію ворога.  

"Під час інтерв’ю з журналістами харківʼянка заперечувала збройну агресію російської федерації, висловлювалася на підтримку вторгнення на територію України й окупацію частини території держави, а також засуджувала дії української влади", — йдеться в повідомленні.

Під час спілкування зі свідками слідчі з'ясували, що харків'янка мала проросійську позицію та неодноразово мала конфлікти зі знайомими через це.

У четвер, 28 березня, було внесено дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом колабораційної діяльності жінки.

"Наразі досудове розслідування за вказаним кримінальним провадженням триває. Правоохоронцями проводяться всі необхідні слідчі дії", — додали в поліції.

Нагадаємо, на Харківщині затримали чоловіка, який передавав ворожим військам дані, які сприяли їхнім успішним повітряним атакам на територію обласного центру, оминаючи системи ППО.

Також ми писали, що на Харківщині СБУ затримала диверсанта, який намагався підірвати лінії електроживлення залізничних колій та рухомий склад поблизу вузлової станції.

війна
Харків
Україна
держзрада
Колаборант
окупація
Росія

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