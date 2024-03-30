Пострадала от ракетной атаки на Харьков, но отрицала причастность РФ — полиция расследует дело

Задержанная в Харькове коллаборантка. Фото: Нацполиция

В Харькове 59-летняя местная жительница пострадала от российских ракетных обстрелов, но при этом она оправдывает вооруженную агрессию страны-террориста и поддерживает оккупацию территорий Украины. Правоохранители начали досудебное расследование по факту коллаборационизма.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

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Правоохранители разоблачили в Харькове 59-летнюю женщину, которая пострадала от удара по городу, но поддерживает нападение России. В соцсети распространили видео, где жительница Шевченковского района Харькова отрицает вооруженную агрессию врага.

"Во время интервью с журналистами харьковчанка отрицала вооруженную агрессию российской федерации, высказывалась в поддержку вторжения на территорию Украины и оккупацию части территории государства, а также осуждала действия украинской власти", — говорится в сообщении.

В ходе общения со свидетелями следователи выяснили, что харьковчанка имела пророссийскую позицию и неоднократно имела конфликты со знакомыми из-за этого.

В четверг, 28 марта были внесены данные в Единый реестр досудебных расследований по факту коллаборационной деятельности женщины.

"В настоящее время досудебное расследование по указанному уголовному производству продолжается. Правоохранителями проводятся все необходимые следственные действия", — добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области задержали мужчину, который передавал вражеским войскам данные, способствовавшие их успешным воздушным атакам на территорию областного центра, минуя системы ПВО.

Также мы писали, что в Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который пытался взорвать линии электропитания железнодорожных путей и подвижной состав вблизи узловой станции.