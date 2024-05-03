Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову arrow

Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову

3 травня 2024 18:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Армія Росії атакувала Харків у п'ятницю, 3 травня, з повітря снарядом УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Був приліт по приватному житловому сектору у Холодногірському районі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова

У результаті авіаційного нальоту було пошкоджено житловий сектор у Холодногірському районі. Один із приватних будинків став об’єктом прямого удару, що призвело до загибелі 82-річної жінки, яка була прикута до ліжка через інвалідність. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Удар призвів до серйозних руйнувань: 12 житлових будинків пошкоджено, 3 з них були повністю зруйновані. Також зазнали ушкоджень навчальний заклад, цивільне підприємство, автомобілі та трамвай.

  • Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 1
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
  • Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 2
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
  • Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 3
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
  • Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 4
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
  • Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 5
    Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram
1 / 5

Згідно з прокуратурою, ворог використав УМПБ Д30-СН для атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднується з умисним убивством.

Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову - фото 6
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше окупанти влучили у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Відомо про одну загиблу.

Також ми розповідали, що у Харківській області російські загарбники вдарили по Чугуєву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Харків
Харківська область
обстріли
прокуратура
окупанти
поранення
авіабомба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

25 квітня 2024

15:54 Стало відомо, як каратимуть чоловіків, які не зʼявляться в ТЦК протягом 60 днів