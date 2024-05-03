Постраждали будинки цілої вулиці — прокуратура показала наслідки удару по Харкову

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram

Армія Росії атакувала Харків у п'ятницю, 3 травня, з повітря снарядом УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). Був приліт по приватному житловому сектору у Холодногірському районі

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram у п'ятницю, 3 травня.

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Наслідки обстрілу Харкова

У результаті авіаційного нальоту було пошкоджено житловий сектор у Холодногірському районі. Один із приватних будинків став об’єктом прямого удару, що призвело до загибелі 82-річної жінки, яка була прикута до ліжка через інвалідність. Ще двоє мирних мешканців отримали поранення.

Удар призвів до серйозних руйнувань: 12 житлових будинків пошкоджено, 3 з них були повністю зруйновані. Також зазнали ушкоджень навчальний заклад, цивільне підприємство, автомобілі та трамвай.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура /Telegram 1 / 5

Згідно з прокуратурою, ворог використав УМПБ Д30-СН для атаки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднується з умисним убивством.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше окупанти влучили у Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Відомо про одну загиблу.

Також ми розповідали, що у Харківській області російські загарбники вдарили по Чугуєву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.