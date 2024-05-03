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Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову

3 мая 2024 18:46
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Пострадали дома целой улицы - прокуратура показала последствия удара по Харькову
Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Армия России атаковала Харьков в пятницу, 3 мая, с воздуха снарядом УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Был прилет по частному жилому сектору в Холодногорском районе

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram в пятницу, 3 мая.

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В результате авиационного налета был поврежден жилищный сектор в Холодногорском районе. Один из частных домов стал объектом прямого удара, что привело к гибели 82-летней женщины, прикованной к постели из-за инвалидности. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Удар привел к серьезным разрушениям: 12 жилых домов повреждены, 3 из них были полностью разрушены. Также получили повреждения учебное заведение, гражданское предприятие, автомобили и трамвай.

  • Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 1
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 2
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 3
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 4
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 5
    Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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Согласно прокуратуре, враг использовал УМПБ Д30-СН для атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сочетающегося с умышленным убийством.

Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову - фото 6
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним ранее оккупанты попали в Холодногорском районе Харькова в зону жилой застройки. Известно об одной погибшей.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области российские захватчики ударили по Чугуеву. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
оккупанты
ранение
авиабомба

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