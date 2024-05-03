Пострадали дома целой улицы — прокуратура показала последствия удара по Харькову

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Армия России атаковала Харьков в пятницу, 3 мая, с воздуха снарядом УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см). Был прилет по частному жилому сектору в Холодногорском районе

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram в пятницу, 3 мая.

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В результате авиационного налета был поврежден жилищный сектор в Холодногорском районе. Один из частных домов стал объектом прямого удара, что привело к гибели 82-летней женщины, прикованной к постели из-за инвалидности. Еще двое мирных жителей получили ранения.

Удар привел к серьезным разрушениям: 12 жилых домов повреждены, 3 из них были полностью разрушены. Также получили повреждения учебное заведение, гражданское предприятие, автомобили и трамвай.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Последствия обстрелов Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram 1/5 ​ 5

Согласно прокуратуре, враг использовал УМПБ Д30-СН для атаки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сочетающегося с умышленным убийством.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним ранее оккупанты попали в Холодногорском районе Харькова в зону жилой застройки. Известно об одной погибшей.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области российские захватчики ударили по Чугуеву. В результате обстрела была повреждена гражданская инфраструктура.