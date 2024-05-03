Російські війська вдарили по приватному секторі у Харкові — під завалами люди
У Харкові було чутно вибух. Окупанти влучили у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Пыд завалами є люди.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у п'ятницю, 3 травня.
Росіяни обстріляли Харків
Російські загарбники вже вкотре обстріляли Харків. За попередньою інформацією, "приліт" стався у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.
Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай, у якому перебували люди.
Згодом Терехов повідомив, що під ударом опинився приватний центр Харкова. Внаслідок цього були зруйновані кілька будинків, під завалами яких знаходяться люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Згодом стало відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого.
Раніше ми повідомляли, на Харківщині пролунали гучні вибухи в обід, 3 травня. Перед цим у регіоні й ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу.
Нагадаємо, 1 травня під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя чотирьох людей, ще 14 поранила.
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