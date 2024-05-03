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Російські війська вдарили по приватному секторі у Харкові — під завалами люди

3 травня 2024 14:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Російські війська вдарили по приватному секторі у Харкові — під завалами люди
Наслідки обстрілу Харкова. Фото Ілюстративне: livekharkov
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові було чутно вибух. Окупанти влучили у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови. Пыд завалами є люди.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у п'ятницю, 3 травня.

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Пост Ігора Терехова. Фото: скриншот

Росіяни обстріляли Харків

Російські загарбники вже вкотре обстріляли Харків. За попередньою інформацією, "приліт" стався у Холодногірському районі міста у зону житлової забудови.

Наразі інформація про постраждалих уточнюється. Відомо, що ушкоджень зазнав трамвай, у якому перебували люди.

Згодом Терехов повідомив, що під ударом опинився  приватний центр Харкова. Внаслідок цього були зруйновані кілька будинків, під завалами яких знаходяться люди. Наразі триває пошуково-рятувальна операція.

Згодом стало відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку та ще про одного постраждалого.

повідомлення про загиблого
Терехов повідомив про загиблу. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, на Харківщині пролунали гучні вибухи в обід, 3 травня. Перед цим у регіоні й ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

Нагадаємо, 1 травня під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя чотирьох людей, ще 14 поранила.

війна
Харків

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