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Росіяни завдали удару по Чугуєву

3 травня 2024 13:12
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Павло Зінченко
редактор
Росіяни завдали удару по Чугуєву
Окупанти обстріляли Чугуїв під Харковом. Фото ілюстративне: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харківській області російські загарбники вдарили по Чугуєву. Внаслідок обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА в п'ятницю, 3 травня.

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Повідомлення про обстріл Чугуєва. Фото: скриншот

Обстріл росіянами Чугуєва

"Пошкоджено цивільну інфраструктуру. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — повідомив Синєгубов. 

Наразі на місці обстрілу працюють профільні служби, ліквідовуючи його наслідки. 

Ворог продовжує постійно обстрілювати Харків та область. Для цього він використовує артилерію, КАБи та балістичні ракети.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що Україні необхідно більше систем ППО, щоб протидіяти цим обстрілам.

Раніше ми повідомляли, на Харківщині пролунали гучні вибухи в обід, 3 травня. Перед цим у регіоні й ще низці областей оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичного обстрілу. 

Нагадаємо, 1 травня під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя чотирьох людей, ще 14 поранила.

війна
Харків
Україна
обстріли
ракетний удар

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