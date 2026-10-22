Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Мер Харкова Ігор Терехов закликав знизити ПДВ на ліки з 7% до 5%, щоб зробити медикаменти доступнішими для людей. Він також запропонував запровадити пільгове оподаткування базових харчових продуктів та збільшити фінансування держпрограм компенсації вартості ліків.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Терехов запропонував знизити ПДВ на ліки

Мер міста Харкова Ігор Терехов повідомив журналістам, що законопроєкт щодо зменшення ПДВ на лікарські засоби вже зареєстрували у парламенті. Водночас він також запропонував зменшити пільгову ставку ПДВ у 5% на базові харчові продукти. Міський голова виступив за розширення держпрограм відшкодування вартості медикаментів та збільшити кошти на їх реалізацію.

На його думку, під час повномасштабної війни труднощі полягають не лише в ціні лікарських засобів, а й в їх наявності в аптеках. Адже російські війська регулярно обстрілюють фармацевтичні виробництва, склади та аптечні мережі. За словами Терехова, надзвичайно важливо зберегти цю галузь, адже "аптека існує — існує життя" на прифронтових територіях.

"Нам потрібно зберегти фармацевтичну галузь. Нам потрібно зберегти аптечну мережу, бо якщо взяти невеликі міста, особливо прифронтові, то аптека там є — коли вона існує, існує життя", — наголосив Ігор Терехов.

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Ми писали, що міський голова Харкова повідомив, що внаслідок російських регулярних ударів у Харкові пошкоджено 44 із 49 медичних закладів. Наразі перед містом непросте завдання — відновлювати комунальні підприємства в умовах постійних обстрілів.

Новини.LIVE інформували, що наразі в Харкові не вистачає працівників комунальних служб. Такий кадровий дефіцит спричиняє труднощі в підготовці до зими.