Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов: у Харкові бракує комунальників для підготовки міста до зими

Терехов: у Харкові бракує комунальників для підготовки міста до зими

Ua ru
22 жовтня 2026 17:51
Репортаж
Терехов заявив про дефіцит комунальників у Харкові перед зимою Новини.LIVE
Мер Харкова Ігор Терехов на Міжрегіональному форумі "Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях". Фото: Новини.LIVE

Міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Вероніки Марченко.

Реклама

У Харкові не вистачає працівників комунальних служб

За словами Ігоря Терехова, кадровий дефіцит залишається серйозною проблемою для міста. Щоб підтримати роботу комунальних служб, які готовлять місто до опалювального сезону, міська влада залучає працівників із різних комунальних підприємств

"Я дуже стурбований сьогодні цією ситуацією, бо це, на жаль, це не власність держави і, на жаль, не комунальна власність міста Харкова", — зазначив Терехов.

Чи виїжджають харків'яни перед зимою

Журналістка також запитала мера, чи змінюється кількість жителів Харкова напередодні зими та чи виїжджають вони з міста.

Читайте також:

"Нема такої динаміки щодо виїзду тут", — відповів Терехов.

Також він повідомив, що бюджет міста від початку повномасштабної війни має соціальне спрямування. За його словами, таким він залишатиметься і надалі.

Як ситуаційний центр Харкова допомагає під час обстрілів

Окремо міський голова розповів про роботу ситуаційного центру, який координує дії служб під час російських атак. За його словами, система об'єднує міську владу, комунальні підприємства, служби екстреної медичної допомоги, Національну поліцію та військових.

Одним із результатів роботи центру Терехов назвав скорочення тривалості повітряних тривог у Харкові майже на 40%. Це стало можливим завдяки розмежуванню сповіщень про загрозу для міста та інших територій області.

Крім того, за словами мера, завдяки системі відеоспостереження місце влучання тепер можуть визначити приблизно за 30 секунд замість п'яти хвилин. Після цього відповідні служби можуть швидше розпочати роботу.

Терехов заявив, що Харків готовий ділитися досвідом з іншими містами та громадами. Для цього планують навчати фахівців, які приїжджатимуть до міста, і надавати їм доступ до напрацьованих рішень.

"Такі ситуаційні центри — це безпека людей і рятування життя людей", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через російські обстріли постраждала більшість комунальних медичних закладів Харкова. Попри пошкодження, місто намагається зберегти їхню роботу та втримати лікарів і медичний персонал. Однією з проблем залишаються низькі доходи медиків.

Також Новини.LIVE писали, що в жовтні на харків'ян чекають зміни у сфері комунальних тарифів і соціальних виплат. Зокрема, змінюється вартість холодної води та водовідведення, а також починається перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Водночас тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду для населення переважно залишаються без змін.

Харків Ігор Терехов працівники дефіцит комунальні служби підготовка до зими
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації