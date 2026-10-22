Мер Харкова Ігор Терехов на Міжрегіональному форумі "Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях". Фото: Новини.LIVE

Міська влада перерозподіляє працівників між комунальними підприємствами, щоб забезпечити роботу тих, хто готує Харків до опалювального сезону. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про ситуацію з аварійними бригадами, настрої містян напередодні холодів і плани поширити досвід міського ситуаційного центру на інші громади.

Про це він повідомив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Вероніки Марченко.

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У Харкові не вистачає працівників комунальних служб

За словами Ігоря Терехова, кадровий дефіцит залишається серйозною проблемою для міста. Щоб підтримати роботу комунальних служб, які готовлять місто до опалювального сезону, міська влада залучає працівників із різних комунальних підприємств.

"Я дуже стурбований сьогодні цією ситуацією, бо це, на жаль, це не власність держави і, на жаль, не комунальна власність міста Харкова", — зазначив Терехов.

Чи виїжджають харків'яни перед зимою

Журналістка також запитала мера, чи змінюється кількість жителів Харкова напередодні зими та чи виїжджають вони з міста.

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"Нема такої динаміки щодо виїзду тут", — відповів Терехов.

Також він повідомив, що бюджет міста від початку повномасштабної війни має соціальне спрямування. За його словами, таким він залишатиметься і надалі.

Як ситуаційний центр Харкова допомагає під час обстрілів

Окремо міський голова розповів про роботу ситуаційного центру, який координує дії служб під час російських атак. За його словами, система об'єднує міську владу, комунальні підприємства, служби екстреної медичної допомоги, Національну поліцію та військових.

Одним із результатів роботи центру Терехов назвав скорочення тривалості повітряних тривог у Харкові майже на 40%. Це стало можливим завдяки розмежуванню сповіщень про загрозу для міста та інших територій області.

Крім того, за словами мера, завдяки системі відеоспостереження місце влучання тепер можуть визначити приблизно за 30 секунд замість п'яти хвилин. Після цього відповідні служби можуть швидше розпочати роботу.

Терехов заявив, що Харків готовий ділитися досвідом з іншими містами та громадами. Для цього планують навчати фахівців, які приїжджатимуть до міста, і надавати їм доступ до напрацьованих рішень.

"Такі ситуаційні центри — це безпека людей і рятування життя людей", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що через російські обстріли постраждала більшість комунальних медичних закладів Харкова. Попри пошкодження, місто намагається зберегти їхню роботу та втримати лікарів і медичний персонал. Однією з проблем залишаються низькі доходи медиків.

Також Новини.LIVE писали, що в жовтні на харків'ян чекають зміни у сфері комунальних тарифів і соціальних виплат. Зокрема, змінюється вартість холодної води та водовідведення, а також починається перерахунок субсидій на опалювальний сезон. Водночас тарифи на газ, електроенергію, опалення та гарячу воду для населення переважно залишаються без змін.