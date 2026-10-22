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Главная Харьков Необходимо сохранить отрасль: Терехов призвал снизить НДС на лекарства до 5%

Необходимо сохранить отрасль: Терехов призвал снизить НДС на лекарства до 5%

Ua ru
22 октября 2026 23:57
Репортаж
Нужно сохранить аптеки: Терехов призвал снизить НДС на лекарства до 5% Новини.LIVE/Вероника Марченко
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал снизить НДС на лекарства с 7% до 5%, чтобы сделать медикаменты более доступными для населения. Он также предложил ввести льготное налогообложение базовых продуктов питания и увеличить финансирование государственных программ компенсации стоимости лекарств.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Терехов предложил снизить НДС на лекарства

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил журналистам, что законопроект о снижении НДС на лекарственные средства уже зарегистрирован в парламенте. В то же время он также предложил снизить льготную ставку НДС до 5% на основные продукты питания. Мэр выступил за расширение государственных программ возмещения стоимости лекарств и увеличить финансирование их реализации.

По его мнению, в условиях полномасштабной войны трудности заключаются не только в цене лекарственных средств, но и в их наличии в аптеках. Ведь российские войска регулярно обстреливают фармацевтические предприятия, склады и аптечные сети. По словам Терехова, чрезвычайно важно сохранить эту отрасль, ведь "есть аптека — есть жизнь" на прифронтовых территориях.

"Нам нужно сохранить фармацевтическую отрасль. Нам нужно сохранить аптечную сеть, потому что если взять небольшие города, особенно прифронтовые, то там есть аптека — когда она существует, существует жизнь", — подчеркнул Игорь Терехов.

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Мы писали, что мэр Харькова сообщил, что в результате регулярных российских ударов в Харькове повреждены 44 из 49 медицинских учреждений. Сейчас перед городом стоит непростая задача — восстанавливать коммунальные предприятия в условиях постоянных обстрелов.

Новини.LIVE сообщали, что сейчас в Харькове не хватает работников коммунальных служб. Такой кадровый дефицит создает трудности в подготовке к зиме.

Харьков лекарства Харьковская область Игорь Терехов аптеки война в Украине
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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