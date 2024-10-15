Потужні вибухи у Харкові — в ОВА повідомили, що є влучання

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: ОВА

Росіяни завдали чергового удару керованими авіаційними бомбами по Харківській області. Вони впали у Харківському районі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 15 жовтня.

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Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Влучання на Харківщині

Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, зафіксовані влучання в Харківському районі.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Раніше ми писали, що у Харкові пролунали вибухи. Повідомляють, що росіяни застосували керовані авіаційні бомби.

Нагадаємо, що також російські загарбники вночі 15 жовтня завдали удару по Миколаєву, використовуючи ракети типу С-300.