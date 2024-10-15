Мощные взрывы в Харькове — в ОВА сообщили, что есть попадание

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА

Россияне нанесли очередной удар управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. Они упали в Харьковском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 15 октября.

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Попадания на Харьковщине

Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксированы попадания в Харьковском районе.

Информация о разрушениях уточняется и пострадавших в настоящее время уточняется.

Ранее мы писали, что в Харькове раздались взрывы . Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.

Напомним, что также российские захватчики ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву , используя ракеты типа С-300.