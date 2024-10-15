Мощные взрывы в Харькове — в ОВА сообщили, что есть попадание
15 октября 2024 22:39
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: ОВА
Россияне нанесли очередной удар управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. Они упали в Харьковском районе.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 15 октября.
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Синегубов сообщил, что по предварительным данным, зафиксированы попадания в Харьковском районе.
Информация о разрушениях уточняется и пострадавших в настоящее время уточняется.
Ранее мы писали, что в Харькове раздались взрывы . Сообщается, что россияне применили управляемые авиационные бомбы.
Напомним, что также российские захватчики ночью 15 октября нанесли удар по Николаеву , используя ракеты типа С-300.
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