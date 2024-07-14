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Потужні вибухи в Харкові — Росія атакує авіабомбами

14 липня 2024 22:28
оновлено: 23:14
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Харкові зараз 14 липня — Росія обстрілює керованими авіабомбами
Сильні вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Харкові зараз 14 липня пролунали близько 22:20. Російські окупанти обстрілюють область керованими авіабомбами. Наразі на Харківщині оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє видання "Суспільне. Харків" у Telegram.

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За даними "Суспільного", у Харкові гриміли вибухи.

Обстріл Харкова 14 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Суспільне. Харків"

Незадовго до вибухів у місті Повітряні сили попереджали мешканців Харківської області про пуски КАБ.

Російська атака на Харків 14 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі в Харківській та Донецькій областях триває повітряна тривога. Небезпека пов'язана з активністю тактичної авіації на сході.

Водночас традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.

Повітряна тривога в Харківській області 14 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Наслідки російських обстрілів Харківської області 

Нагадаємо, що російські загарбники атакували Харківську область в суботу, 13 липня. Ворог пошкодив кілька будівель і поранив трьох людей у Куп'янському районі.

Також 13 липня в селищі Буди Харківської області росіяни вдарили по цивільному об'єкту. Постраждали 22 людини, загинуло дві.

Додамо, що нещодавно російські окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє людей, четверо жителів постраждали. 

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