Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблі arrow

Окупанти скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблі

9 липня 2024 22:18
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Авіаудар на Харківщині — є постраждалі та загиблі
Пошкоджений будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Окупанти здійснили масований авіаудар по передмістю Куп'янська, завдавши значних руйнувань житловому сектору. Внаслідок ворожої атаки на Харківщину загинули двоє людей, четверо жителів постраждали. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Росіяни скинули авіабомби на житловий сектор Харківщини

У вівторок, 9 липня, ворог завдав масованого авіаудару по прифронтовому населеному пункту Харківщини у передмісті Куп'янська. Внаслідок атаки авіабомбами у регіоні були пошкодженні житлові будинки, господарчі приміщення та автомобілі. Також виникло загоряння на загальній площі близько 400 квадратних метрів. 

Наслідки авіаудару по Харківщині 9 липня
Руйнування внаслідок авіаудару по Харківській області 9 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура 

Наразі відомо про загиблих чоловіка та жінку, ще четверо осіб зазнали поранень. 

Загиблий внаслідок ворожої атаки на Харківщину 9 липня
Тіло загиблого жителя Харківщини внаслідок атаки РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура 

"За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

Російський удар по Харківщині 9 липня
Рятувальники ліквідують наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 8 липня, російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Раніше ми повідомляли, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, попередньо загинуло шестеро людей, серед яких є діти. 

Харків Харківська область окупанти Куп'янськ війна в Україні жертви поранення авіабомба Авіаудар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних