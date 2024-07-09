Авіаудар на Харківщині — є постраждалі та загиблі

Пошкоджений будинок внаслідок ворожої атаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Окупанти здійснили масований авіаудар по передмістю Куп'янська, завдавши значних руйнувань житловому сектору. Внаслідок ворожої атаки на Харківщину загинули двоє людей, четверо жителів постраждали.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Читайте також:

Росіяни скинули авіабомби на житловий сектор Харківщини

У вівторок, 9 липня, ворог завдав масованого авіаудару по прифронтовому населеному пункту Харківщини у передмісті Куп'янська. Внаслідок атаки авіабомбами у регіоні були пошкодженні житлові будинки, господарчі приміщення та автомобілі. Також виникло загоряння на загальній площі близько 400 квадратних метрів.

Руйнування внаслідок авіаудару по Харківській області 9 липня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наразі відомо про загиблих чоловіка та жінку, ще четверо осіб зазнали поранень.

Тіло загиблого жителя Харківщини внаслідок атаки РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

"За даними слідства, 9 липня з 16:10 до 16:40 збройні сили РФ завдали авіаудари по селищу Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожого удару. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, у ніч проти понеділка, 8 липня, російські війська атакували Основʼянський район Харкова. Через обстріл постраждали дві людини, їх госпіталізували.

Раніше ми повідомляли, що на ворожій міні в Харківському районі підірвалась родина, яка їхала на легковій автівці. За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, попередньо загинуло шестеро людей, серед яких є діти.