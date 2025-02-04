Вибух у Харкові 4 лютого — що відомо про атаку на місто

Вибух у місті. Фото: Главком

Ввечері 4 лютого у Харкові пролунав вибух. В області та сусідніх регіонах було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування БпЛА.

Про це повідомляють Новини.LIVE у вівторок, 4 лютого.

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Вибух у Харкові 4 лютого

У Харківській області оголосили повітряну тривогу через ворожі ударні безпілотники. В Повітряних силах ЗСУ попередили мешканців регіону про можливу роботу ППО. Вже невдовзі у Харкові пролунав вибух.

Попередження ПС ЗСУ про небезпеку. Фото: скриншот

На момент вибухів у Харківській, а також Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях було оголошено тривогу.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, ПС ЗСУ в понеділок, 3 лютого, уразили пункт управління одного з російських підрозділів. Він базувався в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.

Росіяни вдень 4 лютого випустили ракету по Ізюму. Багато людей постраждали. Відомо про п'ятьох загиблих, серед них — вагітна дівчина.