Удар по Ізюму лютого — кількість загиблих зросла

Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: скриншот з відео

Окупаційна армія РФ 4 лютого вдарила по Ізюму Харківської області. З-під завалів дістали ще одне тіло, тому станом на зараз вже відомо про п'ятьох загиблих.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"На жаль, кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Крім того, відомо, що попередні загиблі в Ізюмі — двоє цивільних жінок та двоє чоловіків.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Також відомо, що внаслідок ворожого обстрілу шпиталізували 24 людини. Серед них — 15-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. Наразі її стан — середній.

"Ще троє людей — в операційній, медики надають всю необхідну допомогу", — додав Синєгубов.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 4 лютого росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині.

Незадовго очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинуло чотири людини, ще 20 отримали поранення.

Також відомо, що окупанти атакували місто балістикою та влучили в адміністративну будівлю. Жодних військових об'єктів у цьому районі не було.