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Удар по Ізюму — з-під завалів дістали ще одне тіло

4 лютого 2025 13:23
Карина Приходько - Редактор
Удар по Ізюму лютого — кількість загиблих зросла
Наслідки обстрілу Ізюму. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Окупаційна армія РФ 4 лютого вдарила по Ізюму Харківської області. З-під завалів дістали ще одне тіло, тому станом на зараз вже відомо про п'ятьох загиблих. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Удар по Ізюму 4 лютого

"На жаль, кількість загиблих збільшилася до пʼяти. Рятувальники деблокували ще одне тіло. Особу ідентифіковують", — йдеться у повідомленні. 

обстріл Ізюму 4 лютого
Скриншот допису Олега Синєгубова

Крім того, відомо, що попередні загиблі в Ізюмі — двоє цивільних жінок та двоє чоловіків. 

удар по Ізюму 4 лютого
Скриншот допису Олега Синєгубова

Також відомо, що внаслідок ворожого обстрілу шпиталізували 24 людини. Серед них — 15-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення. Наразі її стан — середній. 

"Ще троє людей — в операційній, медики надають всю необхідну допомогу", — додав Синєгубов.

атака РФ на Ізюм 4 лютого
Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 4 лютого росіяни вдарили по Ізюму на Харківщині. 

Незадовго очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару загинуло чотири людини, ще 20 отримали поранення. 

Також відомо, що окупанти атакували місто балістикою та влучили в адміністративну будівлю. Жодних військових об'єктів у цьому районі не було.

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