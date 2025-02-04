Обстріл Ізюма 4 лютого — росіяни вбили вагітну жінку

Правоохоронці стоять поруч з тілами загиблих через удар по Ізюмі. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Росіяни вдень 4 лютого здійснили ракетну атаку по Ізюму. Відомо про п'ятьох загиблих, серед них — вагітна жінка. Понад пів сотні людей постраждали.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

Читайте також:

Через удар по Ізюмі загинула вагітна жінка

Як зазначають у прокуратурі, армія РФ завдала удару ракетою по центру Ізюму 4 лютого близько 11:35. Влучили в адміністративну будівлю.

"Загинули п'ять людей: троє чоловіків віком 43, 61 та 68 років та дві молоді дівчини віком 19 та 18 років. 19-річна загибла була при надії", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов також додав, що встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Крім того, 50 людей поранені — отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед них троє дітей: 6-річний хлопчик та дві дівчинки віком 14 і 16 років.

Через атаку пошкоджено низку адмінбудівель, житлові будинки, автомобілі. Наразі пошуково-рятувальну операцію завершено. Харківська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.

Нагадаємо, в мережі з'явились фото уламків ракети, якою атакували Ізюм у вівторок, лютого. Росіяни випустили по місту "Іскандер".

Олег Синєгубов показав фото наслідків сьогоднішнього обстрілу Ізюма Харківської області. Рятувальну операцію там вже завершили, під завалами людей немає.