Взрыв в Харькове 4 февраля — что известно об атаке на город

Мощный взрыв прогремел в Харькове — что известно
Вечером 4 февраля в Харькове прогремел взрыв. В области и соседних регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения БПЛА.
Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 4 февраля.
Взрыв в Харькове 4 февраля
В Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников. В Воздушных силах ВСУ предупредили жителей региона о возможной работе ПВО. Уже вскоре в Харькове прогремел взрыв.
На момент взрывов в Харьковской, а также Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях была объявлена тревога.
Напомним, ВС ВСУ в понедельник, 3 февраля, поразили пункт управления одного из российских подразделений. Он базировался в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.
Россияне днем 4 февраля выпустили ракету по Изюму. Много людей пострадали. Известно о пяти погибших, среди них — беременная девушка.
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