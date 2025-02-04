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Мощный взрыв прогремел в Харькове — что известно

4 февраля 2025 18:53
Ольга Антоновская - редактор
Взрыв в Харькове 4 февраля — что известно об атаке на город
Взрыв в городе. Фото: Главком
Ольга Антоновская - редактор

Вечером 4 февраля в Харькове прогремел взрыв. В области и соседних регионах была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения БПЛА.

Об этом сообщают Новини.LIVE во вторник, 4 февраля.

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Взрыв в Харькове 4 февраля

В Харьковской области объявили воздушную тревогу из-за вражеских ударных беспилотников. В Воздушных силах ВСУ предупредили жителей региона о возможной работе ПВО. Уже вскоре в Харькове прогремел взрыв.

Попередження про загрозу безпілотників у Харкові
Предупреждение ВС ВСУ об опасности. Фото: скриншот

На момент взрывов в Харьковской, а также Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях была объявлена тревога.

Карта повітряних тривог 4 лютого
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, ВС ВСУ в понедельник, 3 февраля, поразили пункт управления одного из российских подразделений. Он базировался в районе населенного пункта Новоивановка Курской области.

Россияне днем 4 февраля выпустили ракету по Изюму. Много людей пострадали. Известно о пяти погибших, среди них — беременная девушка.

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