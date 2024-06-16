Вибухи в Харкові увечері 16 червня — подробиці від Ігоря Терехова

Сильний вибух в нічному місті. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибух у Харкові зараз 16 червня пролунав приблизно о 23:52. Ймовірно, росіяни вдарили керованою авіабомбою по околиці чи передмістю.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється — чи це передмістя, чи околиця Харкова", — зазначив Терехов.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Як відомо, наразі в Харківській області триває повітряна тривога у зв'язку з загрозою застосування авіаційних засобів ураження, про що попереджали Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Обстріли Харківської області

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують завдавати ударів по Харкову та області. Так, війська РФ вдарили по селу в Ізюмському районі регіону, через що постраждало двоє мирних мешканців.

Також ми повідомляли, що ворог завдав по Харківській області авіаударів упродовж доби, 13 червня. Є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.

Додамо, що нещодавно сапери знайшли в Харкові смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.