Вибухи в Харкові увечері 16 червня — подробиці від Ігоря Терехова

Потужний вибух у Харкові — Терехов розповів, чим ударила Росія
Вибух у Харкові зараз 16 червня пролунав приблизно о 23:52. Ймовірно, росіяни вдарили керованою авіабомбою по околиці чи передмістю.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Вибухи в Харкові ввечері 16 червня
"У Харкові було чутно вибух. Інформація щодо місця удару КАБом уточнюється — чи це передмістя, чи околиця Харкова", — зазначив Терехов.
Як відомо, наразі в Харківській області триває повітряна тривога у зв'язку з загрозою застосування авіаційних засобів ураження, про що попереджали Повітряні сили.
Обстріли Харківської області
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують завдавати ударів по Харкову та області. Так, війська РФ вдарили по селу в Ізюмському районі регіону, через що постраждало двоє мирних мешканців.
Також ми повідомляли, що ворог завдав по Харківській області авіаударів упродовж доби, 13 червня. Є руйнація цивільної інфраструктури та осель мирних мешканців.
Додамо, що нещодавно сапери знайшли в Харкові смертельно небезпечну плануючу авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН. Ця надпотужна зброя була випущена російськими загарбниками по приватному сектору міста.
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