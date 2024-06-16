Взрывы в Харькове вечером 16 июня — подробности от Игоря Терехова

Сильный взрыв в ночном городе. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрыв в Харькове сейчас 16 июня раздался примерно в 23:52. Вероятно, россияне ударили управляемой авиабомбой по окраине или пригороду.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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"В Харькове был слышен взрыв. Информация о месте удара КАБом уточняется — это пригород, или окрестность Харькова", — отметил Терехов.

Скриншот сообщения из Telegram-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Как известно, в Харьковской области продолжается воздушная тревога в связи с угрозой применения авиационных средств поражения, о чем предупреждали Воздушные силы.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обстрелы Харьковской области

Напомним, что российские захватчики продолжают наносить удары по Харькову и области. Так, войска РФ ударили по деревне в Изюмском районе региона, из-за чего пострадали двое мирных жителей.

Также мы сообщали, что враг нанес по Харьковской области авиаудары в течение суток, 13 июня. Есть разрушение гражданской инфраструктуры и жилищ мирных жителей.

Добавим, что недавно саперы обнаружили в Харькове смертельно опасную планирующую авиационную бомбу УМПБ Д-30СН. Это сверхмощное оружие было выпущено российскими захватчиками по частному сектору города.