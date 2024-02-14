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Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети

14 лютого 2024 16:14
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
В Україні оголошено повітряну тривогу 14 лютого
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Повітряна тривога в Україні в середу, 14 лютого, оголошена через пуск росіянами балістичних ракет. Наразі повітряна зброя прямує в напрямку Харківщини.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

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Повітряна тривога в Україні 14 лютого

Росіяни 14 лютого здійснили пуск балістичних ракет по Україні. Для східних областей наразі існує загроза застосування повітряного озброєння РФ.

Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Харківщину.

Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ
Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в наступних областях:

  • Харківській;
  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Запорізькій.
Мапа повітряних тривог 14 лютого
Мапа повітряних тривог 14 лютого

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Харківська область
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повітряна тривога
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атака

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