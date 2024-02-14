В Україні оголошено повітряну тривогу 14 лютого

Повітряна тривога в Україні — куди летять російські ракети
14 лютого 2024 16:14
Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP
Повітряна тривога в Україні в середу, 14 лютого, оголошена через пуск росіянами балістичних ракет. Наразі повітряна зброя прямує в напрямку Харківщини.
Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.
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Росіяни 14 лютого здійснили пуск балістичних ракет по Україні. Для східних областей наразі існує загроза застосування повітряного озброєння РФ.
Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Харківщину.
Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в наступних областях:
- Харківській;
- Дніпропетровській;
- Донецькій;
- Запорізькій.
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