В Україні оголошено повітряну тривогу 14 лютого

Російська ракета в небі. Ілюстративне фото: AP

Повітряна тривога в Україні в середу, 14 лютого, оголошена через пуск росіянами балістичних ракет. Наразі повітряна зброя прямує в напрямку Харківщини.

Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних сил України.

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Росіяни 14 лютого здійснили пуск балістичних ракет по Україні. Для східних областей наразі існує загроза застосування повітряного озброєння РФ.

Як вказують в Повітряних Силах, ракети прямують на Харківщину.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Наразі сигнал повітряної тривоги лунає в наступних областях:

Харківській;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій.

Мапа повітряних тривог 14 лютого

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