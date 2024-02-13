Наслідки удару росіян по Вовчанську. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зранку 13 лютого окупанти обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Росіяни влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Близько 10:50 13 лютого російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Цілили по центральному міському ринку.

Внаслідок обстрілу на місці загинула 61-річна жінка.

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура 1 / 4

Ще одна жінка віком 50 років отримала важкі поранення. Її доставили до лікарні, і зараз за її життя борються лікарі.

Попередньо повідомляється, що росіяни били по місту з артилерії.

Після прибуття поліція разом з прокуратурою задокументувала наслідки обстрілу як подальший доказ російських злочинів.

Нагадаємо, 13 лютого окупанти також обстрілювали різні райони Херсона. Внаслідок обстрілу було пошкоджено тролейбус.

Також росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Харківської області. Загинуло двоє чоловіків.