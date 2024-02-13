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Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі

13 лютого 2024 16:50
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі
Наслідки удару росіян по Вовчанську. Фото: Харківська обласна прокуратура
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Зранку 13 лютого окупанти обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Росіяни влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура

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Близько 10:50 13 лютого російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Цілили по центральному міському ринку. 

Внаслідок обстрілу на місці загинула 61-річна жінка.

  • Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі - фото 1
    Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі - фото 2
    Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі - фото 3
    Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі - фото 4
    Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Ще одна жінка віком 50 років отримала важкі поранення. Її доставили до лікарні, і зараз за її життя борються лікарі. 

Попередньо повідомляється, що росіяни били по місту з артилерії. 

Після прибуття поліція разом з прокуратурою задокументувала наслідки обстрілу як подальший доказ російських злочинів. 

Нагадаємо, 13 лютого окупанти також обстрілювали різні райони Херсона. Внаслідок обстрілу було пошкоджено тролейбус

Також росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Харківської області. Загинуло двоє чоловіків.

війна
Харків
Харківська область
обстріли
загиблі

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