Росіяни вдарили по ринку у Вовчанську — є загиблі
Зранку 13 лютого окупанти обстріляли місто Вовчанськ, що на Харківщині. Росіяни влучили у місцевий ринок, на якому в той час перебували мирні мешканці.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Обстріл Вовчанська
Близько 10:50 13 лютого російські окупанти обстріляли місто Вовчанськ. Цілили по центральному міському ринку.
Внаслідок обстрілу на місці загинула 61-річна жінка.
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Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Наслідки обстрілу Вовчанська. Фото: Харківська обласна прокуратура
Ще одна жінка віком 50 років отримала важкі поранення. Її доставили до лікарні, і зараз за її життя борються лікарі.
Попередньо повідомляється, що росіяни били по місту з артилерії.
Після прибуття поліція разом з прокуратурою задокументувала наслідки обстрілу як подальший доказ російських злочинів.
Нагадаємо, 13 лютого окупанти також обстрілювали різні райони Херсона. Внаслідок обстрілу було пошкоджено тролейбус.
Також росіяни обстріляли сільськогосподарське підприємство у селі Курилівка Харківської області. Загинуло двоє чоловіків.
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