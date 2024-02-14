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Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты

14 февраля 2024 16:14
обновлено: 16:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Украине объявлена воздушная тревога 14 февраля
Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, объявлена из-за пуска россиянами баллистических ракет. В настоящее время воздушное оружие следует в направлении Харьковщины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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Воздушная тревога в Украине 14 февраля

Россияне 14 февраля произвели пуск баллистических ракет по Украине. Для восточных областей существует угроза применения воздушного вооружения РФ.

Как указывают в Воздушных Силах, ракеты направляются на Харьковщину.

Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ПС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

  • Харьковской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкий;
  • Запорожский.
Карта воздушных тревог 14 февраля
Карта воздушных тревог 14 февраля

Напомним, утром 13 февраля оккупанты обстреляли Харьковщину, а именно город Волчанск. Захватчики попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.

война
Украина
Харьковская область
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