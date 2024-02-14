В Украине объявлена воздушная тревога 14 февраля

Воздушная тревога в Украине — куда летят российские ракеты
Воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, объявлена из-за пуска россиянами баллистических ракет. В настоящее время воздушное оружие следует в направлении Харьковщины.
Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Воздушная тревога в Украине 14 февраля
Россияне 14 февраля произвели пуск баллистических ракет по Украине. Для восточных областей существует угроза применения воздушного вооружения РФ.
Как указывают в Воздушных Силах, ракеты направляются на Харьковщину.
Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкий;
- Запорожский.
Напомним, утром 13 февраля оккупанты обстреляли Харьковщину, а именно город Волчанск. Захватчики попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.
Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.
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