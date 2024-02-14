В Украине объявлена воздушная тревога 14 февраля

Российская ракета в небе. Иллюстративное фото: AP

Воздушная тревога в Украине в среду, 14 февраля, объявлена из-за пуска россиянами баллистических ракет. В настоящее время воздушное оружие следует в направлении Харьковщины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

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Воздушная тревога в Украине 14 февраля

Россияне 14 февраля произвели пуск баллистических ракет по Украине. Для восточных областей существует угроза применения воздушного вооружения РФ.

Как указывают в Воздушных Силах, ракеты направляются на Харьковщину.

Скриншот поста ПС ВСУ

Скриншот поста ПС ВСУ

Сейчас сигнал воздушной тревоги раздается в следующих областях:

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкий;

Запорожский.

Карта воздушных тревог 14 февраля

Напомним, утром 13 февраля оккупанты обстреляли Харьковщину, а именно город Волчанск. Захватчики попали в местный рынок, на котором в то время находились мирные жители.

Также россияне обстреляли сельскохозяйственное предприятие в селе Куриловка Харьковской области. Погибли двое мужчин.