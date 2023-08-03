Повноцінно працювати школи у Харкові не зможуть, — Терехов

Школярі під час святкування Дня знань. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У звичному режимі школи у Харкові працювати не зможуть. Відвідувати навчання офлайн діти будуть лише кілька днів на тиждень.

Про це в ефірі "Єдині новини" повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Під час ефіру мер міста розповів, що наразі дуже важливо, аби у Харкові була безпечна ситуація. Терехов провів певні зустрічі з батьками і їх буде ще декілька. Зокрема, під час них спілкуються з родинами дітей та враховують їхні бажання — йти чи не йти дітям до школи.

"Хочу сказати одразу, що ми не маємо змоги, щоб наші школи працювати у звичному режимі. Тому готуємо лише сертифіковані укриття. Розглядаємо різні варіанти, щоб діти — хоч би комбіновано, але навчалися кілька днів на тиждень. Але на першому плані має бути безпека для маленьких харківʼян", — сказав Ігор Терехов.

Нагадаємо, що у школах Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання. До 1 першого вересня їх мають підготувати ще в 21 школі.

Також ми писали про те, що у Харкові ремонти шкільних укриттів проводять за завищеними цінами. Окрім необов’язкових закупівель, активісти виявили десятикратні переплати на будматеріалах та техніці.