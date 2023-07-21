Роутер за 41 000 грн: у Харкові ремонти шкільних укриттів проводять по завищенним цінам

Укриття в одній із шкіл, у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

ГО "Харківський антикорупційного центру" на цей раз перевірили тендери на ремонт шкільних укриттів у місті. Окрім необов’язкових закупівель, активісти виявили десятикратні переплати на будматеріалах та техниці.

Про це стало відомо з розслідування Харківського антикорупційного центру (ХАЦ).

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Переплати на ремонтах

Активісти перевірили тендери кількох шкіл у Харкові, серед них є і ті, що постраждали під час обстрілів, проте коштовність ремонту їх укритів не через руйнування. Варто ще відзначити, що ціни на одні й ті самі будівельні матеріали та вироби у двох сусідніх районах можуть відрізнятись в рази

"Створення укриттів у школах – вкрай необхідна ініціатива, але за умови адекватності цін. І з цим у Харкові є проблеми", —пишуть розслідувачі.

Під час переобладнання підвалів в укриття обов’язково проводяться роботи з влаштування вентиляції. Повітропроводи постійно фігурують у кошторисах.

Скриншот з кошторису ремонту укриття у ліцеї № 152

І ось виходить, що повітропроводи для ліцею № 152 та школи № 87 купують по 2000 гривень за квадратний метр, а для школи № 127 — по 980 гривень за квадратний метр, а у 13-й школі – по 1200 гривень за кв.м.

Скриншот з кошторису ремонту укриття у школі № 127

В той же час, в інтернеті ціни стартують від 500 гривень за квадратний метр.

Але і під час ремонту укриття в ліцеї № 127 є переплати. Так, для проведення ремонтних робіт на сотні тисяч гривень купують цементно-піщану суміш по 6,85 гривень за кілограм.

Скриншот з кошторису ремонту укриття у школі № 127

Зазвичай така суміш продається у мішках по 25 кг. Тобто ціна виходить 170 гривень за мішок. Активісти знайшли в одному з будівельних магазинів Харкова де вартість мішка стартує від 88 гривень.

Тобто вдвічі дешевше. У системі "Prozorro" є приклади, коли ЦПС купували по 110 гривень за мішок. Тобто по 4,4 гривні за кілограм. Лише на закупівлі цієї суміші управління освіти переплачує сотні тисяч гривень.

Ще один приклад з кошторису ліцею №127: придбання одного роутеру Mesh за 41 500 гривень.

Скриншот з кошторису ремонту укриття у школі № 127

Активістам в українських магазинах роутер за таку ціну взагалі не вдалось знайти.

"Mesh-системи коштують у середньому вдесятеро дешевше. Наприклад, Mesh-системи, яка підтримує одночасне підключення до 254 пристроїв, коштує 5 тисяч гривень", — розповідають у громадській організації.

І можливо, це могла бути помилка, якби не ціна за кабель – 120 гривень за метр провода для підключення до Інтернету. Це в 10 разів вища ціна за ринкову. Навіть у кошторисі для ремонту Ізюмської міської ради, де є десятки позицій з переплатами, такий кабель коштує 15 гривень за метр.

Ось приклад: бухта такого кабелю (305 м) продається за 4290 гривень, або 14 гривень за метр. А не 120 гривень, як прописав підрядник.

Ще один приклад десятикратного завищення цін – у школі № 87. Тут під час ремонту укриття звичайні автоматичні вимикачі на 16А, які коштують від 100 до 300 гривень, закуповують за ціною 2943 гривні.

Скриншот з кошторису ремонту укриття у школі № 87

У школі № 13 різко вибивається від ринкових ціна за канальний вентилятор RV160. Якщо в магазинах таке устаткування коштує 3000-5000 гривень, то для шкільного укриття купують за 15 071 гривню.

Окремо варто зазначити, що у всіх кошторисах щодо ремонту шкільних укриттів є завищення вартості на придбання будівельних сумішей Ceresit. Ось приклад: клеюча суміш для керамічної плитки СМ 117 на сайті виробника коштує 23,36 гривень за кілограм, для 152-ї школи її закуповують по 36,75 гривень за кілограм, а для 13-ї вже 43,57 гривень за кілограм.

Крім того, для укриття у 13-й школі планують купляти і коштовну керамогранітну плитку по 1200 гривень за квадратний метр. Для порівняння: у 152-й школі кладуть плитку по 700-900 гривень.

В українських магазинах вистачає асортименту плитки вартістю від 400 до 600 гривень за квадратний метр. Управління освіти і науки у Білій Церкві, наприклад, купує різну плитку для шкіл якраз в цьому діапазоні. Для підлоги придбали українську Атем Грес 0010 Pimento 30×30 і по 428 грн за квадратний метр.

"Перераховувати завищення у кошторисах на ремонт укриттів у харківських школах можна безкінечно, адже це сотні позицій, а суми переплат можуть сягати сотні тисяч гривень", — підсумовують активісти.

Перевірки міськради

Харківський міський голова Ігор Терехов доручив провести фінансовий аудит усіх закупівель, які здійснюють або планують здійснити найближчим часом комунальні підприємства і департаменти міськради.

Терехов повідомив, що після проведеної перевірки усі необовʼязкові тендери будуть скасовані, а гроші будуть перерозподілені на відбудову зруйнованого Росією житла, інфраструктури або передані на потреби військовим.

До цього ми розповідали про харківську поліклініку, де через тендери замовляли дороге взуття для персоналу та переплачували на інших закупівлях. Наразі головлікар закладу відсторонений через ситуацію, що склалася, а також ведеться службове розслідування.

Також ми писали про те, що у харківських школах встановлювали вікна за вдвічі завищеними цінами.