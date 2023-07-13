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У Харкові підготували 51 укриття для школярів, — Терехов

13 липня 2023 15:06
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові підготували 51 укриття для школярів, — Терехов
Класна кімната у шкільному бомбосховищи в одній зі шкіл. Фото: Синиця Олександр / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання. До 1 першого вересня їх мають підготувати ще в 21 школі. 

Про це сьогодні, 13 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Укриття у школах

"Я підтримую позицію міністра освіти, тому що діти втомилися – спочатку був ковід, тепер війна. З першого дня війни Харків страждав на обстріл, тому ми були змушені, щоб наші школи перейшли на онлайн. Завдяки тим обстрілам 50% шкіл Харкова зруйновано. Тому ми дуже ретельно підходимо до процесу навчання, і ми дуже хочемо, якщо дозволить ситуація військова, то з 1 вересня ми перейдемо на комбіновану систему навчання для наших діточок", — розповів Терехов.

За його словами, ще в процесі підготовки — 21 укриття.

"Це те, що ми робимо коштом міського бюджету. Також залучили спонсорів, наш соціально відповідальний бізнес, і до 1 вересня підготуємо загалом 85 укриттів, які, за результатами обстеження з ДСНС, відповідають необхідним нормам. Вчитимемо дітей офлайн з дозволу та за бажанням батьків, для всіх інших буде організоване онлайн-навчання. Ми виважено підходимо до цього процесу", — наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов повідомив, що у Харкові є 100 шкіл, які вціліли, інші неможливо зараз відновити.

Нагадаємо, що рішення про дозвіл на поновлення традиційного офлайн навчання у навчальних закладах ухвалили на засіданні Ради оборони області . Воно стосується дошкільної, шкільної, професійної, вищої та вищої освіти.

Також ми писали про те, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що у Харкові в міських школах поки що немає захисних споруд, які б дозволили перевести ці навчальні заклади на офлайн-навчання.

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