Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Полноценно работать школы в Харькове не смогут, — Терехов arrow

Полноценно работать школы в Харькове не смогут, — Терехов

3 августа 2023 13:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Полноценно работать школы в Харькове не смогут, — Терехов
Школьники во время празднования Дня знаний. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В обычном режиме школы в Харькове работать не смогут. Посещать обучение офлайн дети будут всего несколько дней в неделю.

Об этом в эфире "Єдині новини" сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обучение в Харькове

Во время эфира мэр города рассказал, что сейчас очень важно, чтобы в Харькове была безопасная ситуация. Терехов провел определенные встречи с родителями, и их будет еще несколько. В частности, во время них общаются с семьями детей и учитывают их желания — идти или не идти детям в школу.

"Хочу сказать сразу, что у нас нет возможности, чтобы наши школы работать в обычном режиме. Поэтому готовим только сертифицированные укрытия. Рассматриваем разные варианты, чтобы дети — хотя бы комбинировано, но учились несколько дней на неделю. Но на первом плане должна быть безопасность для маленьких харьковчан", — сказал Игорь Терехов.

Напомним, что в школах Харькова подготовили 51 укрытие для внедрения комбинированной системы обучения. К 11 сентября их должны подготовить еще в 21 школе.

Также мы писали о том, что в Харькове ремонт школьных укрытий проводят по завышенным ценам. Кроме необязательных закупок, активисты обнаружили десятикратные переплаты на стройматериалах и технике.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз