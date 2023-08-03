Полноценно работать школы в Харькове не смогут, — Терехов

Школьники во время празднования Дня знаний. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

В обычном режиме школы в Харькове работать не смогут. Посещать обучение офлайн дети будут всего несколько дней в неделю.

Об этом в эфире "Єдині новини" сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

Обучение в Харькове

Во время эфира мэр города рассказал, что сейчас очень важно, чтобы в Харькове была безопасная ситуация. Терехов провел определенные встречи с родителями, и их будет еще несколько. В частности, во время них общаются с семьями детей и учитывают их желания — идти или не идти детям в школу.

"Хочу сказать сразу, что у нас нет возможности, чтобы наши школы работать в обычном режиме. Поэтому готовим только сертифицированные укрытия. Рассматриваем разные варианты, чтобы дети — хотя бы комбинировано, но учились несколько дней на неделю. Но на первом плане должна быть безопасность для маленьких харьковчан", — сказал Игорь Терехов.

Напомним, что в школах Харькова подготовили 51 укрытие для внедрения комбинированной системы обучения. К 11 сентября их должны подготовить еще в 21 школе.

Также мы писали о том, что в Харькове ремонт школьных укрытий проводят по завышенным ценам. Кроме необязательных закупок, активисты обнаружили десятикратные переплаты на стройматериалах и технике.