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Работали в оккупационной администрации: в Купянске разоблачили сразу четырех коллаборантов

21 июля 2023 14:01
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Работали в оккупационной администрации: в Купянске разоблачили сразу четырех коллаборантов
Купянский городской совет уничтоженый россиянами. Фото: Олег Синегубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Разоблачен еще ряд приспособленцев, которые сотрудничали с представителями РФ во время оккупации Купянщины. Все они сотрудники разных управлений Купянского городского совета, которые после деоккупации вернулись к своей работе в органе местного самоуправления. Все четыре подозреваются в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Следствием было установлено, что 59-летняя женщина, согласившись на предложение представителей России, заняла должность "и.о. главного специалиста сектора социальных гарантий и компенсаций Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района". Она занималась оформлением документов для социальных выплат от России местному населению — приемом заявлений и закрытием лицевых счетов.

"Трое других подозреваемых заняли одноименные должности и стали "и. о. главного специалиста персонифицированного учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района", — рассказывают правоохранители.

Их функциональные обязанности несколько отличались. В частности, 49-летняя женщина занималась проверкой заявлений и готовила документы, связанные с соцвыплатами, к подписи руководителю управления. 59-летняя подозреваемая отвечала за архивную сохранность дел получателей социальных выплат, а 48-летний мужчина налаживал оргтехнику для своих "коллег" и оказывал им информационную и методическую помощь.

  • Правоохранители объявляют подозрение коллаборанту. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Правоохранители объявляют подозрение коллаборанту. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Правоохранители объявляют подозрение коллаборанту. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
  • Правоохранители объявляют подозрение коллаборанту. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
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При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области четырем особам оглашено о подозрении по факту коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, что 50-летней женщине из Купянского района объявлено подозрение в коллаборационизме (ч. 3 ст. 111-1 УК Украины). Во время оккупации региона подозреваемая добровольно стала "и.о. директора" Купянского лицея №3.

Также мы писали о том, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий совершил нападение на работников полиции. Мужчина двигался в коменданский час на авто без номерных знаков и отказался остановиться по требованию полицейских.

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