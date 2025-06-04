В Харькове суд рассмотрел дело об избиении учителя работником ТЦК

Учитель в суде. Фото: Новини.LIVE

В Харькове состоялось судебное заседание из-за избиения учителя работником территориального центра комплектования. Инцидент произошел 11 мая во время проверки документов.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Судебное заседание состоялось по факту хулиганства (статья 296 Уголовного кодекса Украины). Однако на него не пришли обвиняемый и его защитник.

"Суд на месте постановил отложить подготовительное судебное заседание на другую дату", — отметила судья.

Известно, что защитник обвиняемого не явился в зал суда, поскольку он сейчас занимается другим делом.

Что предшествовало

Напомним, в Харькове произошла драка между работником ТЦК и мужчиной призывного возраста. В ТЦК отметили, что это произошло из-за провокации гражданского.

Впоследствии на инцидент отреагировал мэр Харькова Игорь Терехов, который пообещал, что все виновные будут наказаны. Учителю предоставляется вся юридическая помощь.