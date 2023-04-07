Правоохоронці виявили на Харківщині 23 катівні, де окупанти знущались над людьми

На Харківщину припадає п'ята частина усіх зареєстрованих в Україні воєнних злочинів

Правоохоронці виявили 23 катівні, де піддавалися тортурам з боку російських військових понад 100 цивільних громадян України.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Розслідування воєнних злочинів

Мобільними слідчо-прокурорськими групами повністю оглянуто 22 катівні. Нині правоохоронці не вивчили лише катівню в населеному пункті Гоптівка, що розташована за кількасот метрів від лінії українсько-російського кордону. Перебування там становить небезпеку через постійні ворожі обстріли з території РФ.

"На сьогодні слідчі та прокурори Харківської області розслідують понад 13,5 тис. воєнних злочинів. У більшості випадків, приблизно 99 відсотків, — це злочини за фактами порушення законів та звичаїв війни військовослужбовцями країни-агресорки", — йдеться у повідомлені.

За даними правоохоронців, Харківщина зараз після Донецької області посідає друге за такими "нерадісними" показниками. Якщо брати в цілому по Україні, з усіх зареєстрованих воєнних злочинів приблизно п’ята частина припадає на Харківщину.

В облпрокуратурі розповідають, що на цей момент правоохоронці встановили 1007 фактів примусового вивезення цивільних осіб. Крім того, з Харківської області на тимчасово окуповані ворогом території або до росії було вивезено 561 українську дитину.

Нагадаємо, що на Харківщині за результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям, з них: 27 військових рф, два найманці приватної військової компанії та два учасники незаконного збройного формування так званої "ДНР". До суду направлено чотири обвинувальних акти стосовно восьми осіб, вже винесено вироки щодо семи окупантів.

Також ми розповідали, що СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували дівчину. Це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.