СБУ встановила трьох російських військових, які на Харківщині зґвалтували дівчину

Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку зс рф.

Служба безпеки разом з прокурорами зібрали докази ще одного воєнного злочину російських загарбників проти мирних жителів на сході України.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

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Матеріали слідства

За даними слідства, торік окупанти прийшли до будинку, де з родиною проживала дівчина. Спочатку вони погрожували людям зброєю, а потім почали стрілянину з автоматів в бік господарських приміщень. Після цього вони наказали віддати їм всі засоби зв’язку для перевірки. Переконавшись, що це цивільне населення, російські військові залишили домоволодіння.

Однак вже ввечері цього ж дня вони повернулися, наказали родичам дівчини залишатися вдома, а потерпілу силоміць посадили до БТР та повезли її до одного з будинків, де їх очікував командир.

"Вони закрили дівчині очі капюшоном, щоб вона не розуміла куди її везуть та не запам‘ятала маршрут. По дорозі російські військові оголювали дівчину. Коли вони прибули до будинку, де знаходився 43-річний командир, окупанти по черзі ґвалтували дівчину. При цьому російський командир сказав своїм підлеглим, що він буде робити це першим", — розповідають правоохоронці.

Після деокупації дівчина звернулась до правоохоронних органів з метою притягнення до відповідальності ґвалтівників.

Встановлення кривдників

Правоохоронці ідентифікували трьох воєнних злочинців. Це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, що на Харківщині розслідується понад 13 300 воєнних злочинів. За результатами розслідування повідомлено про підозру 32 російським військовослужбовцям, з них: 27 військових рф, два найманці приватної військової компанії та два учасники незаконного збройного формування так званої "ДНР". До суду направлено чотири обвинувальних акти стосовно восьми осіб, вже винесено вироки стосовно семи окупантів.

Також ми писали про те, що СБУ викрила настоятеля храму, який благословляв окупантів на Харківщині.