Правоохранители обнаружили на Харьковщине 23 пыточных, где оккупанты издевались над людьми

На Харьковщину приходится пятая часть всех зарегистрированных в Украине военных преступлений

Правоохранители обнаружили 23 пыточных, где подвергались пыткам со стороны российских военных более 100 гражданских граждан Украины.

Об этом сообщается в Харьковской областной прокуратуре.

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Мобильными следственно-прокурорскими группами полностью осмотрены 22 пыточных. Сейчас правоохранители не изучили лишь пыточную в населенном пункте Гоптивка, расположенную в нескольких сотнях метров от линии украинско-российской границы. Пребывание там представляет опасность из-за постоянных вражеских обстрелов с территории РФ.

"На сегодняшний день следователи и прокуроры Харьковской области расследуют более 13,5 тыс. военных преступлений. В большинстве случаев, примерно 99 процентов, — это преступления по фактам нарушения законов и обычаев войны военнослужащими страны-агрессоры", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, Харьковщина сейчас после Донецкой области занимает второе по таким "нерадостным" показателям. Если брать в целом по Украине, из всех зарегистрированных военных преступлений примерно пятая часть приходится на Харьковщину.

В облпрокуратуре рассказывают, что в настоящее время правоохранители установили 1007 фактов принудительного вывоза гражданских лиц. Кроме того, из Харьковской области на временно оккупированные врагом территории или в Россию был вывезен 561 украинский ребенок.

Напомним, что в Харьковской области по результатам расследования сообщено о подозрении 32 российским военнослужащим, из них: 27 военных РФ, два наемника частной военной компании и два участника незаконного вооруженного формирования так называемой "ДНР". В суд направлены четыре обвинительных акта в отношении восьми человек, уже вынесены приговоры в отношении семи оккупантов.

Также мы рассказывали, что СБУ установила троих российских военных, которые на Харьковщине изнасиловали девушку. Это 43-летний полковник, командир 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа ВС РФ и двое его подчиненных: 20-летний рядовой, бывший водитель, и 24-летний младший сержант отделение командно-боевой машины.