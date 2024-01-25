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Правоохоронці викрили айтівця, який коригував ракетні удари по Харкову

25 січня 2024 12:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Правоохоронці викрили айтівця, який коригував ракетні удари по Харкову
Суд над зрадником у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Правоохоронці затримали харків'янина, який коригував російські обстріли по Харкову. Також він займався підготовкою кібератак на українські урядові сайти.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Ним виявився 18-річний житель Харкова. Наразі йому повідомлено про підозру "у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану".

Чим займався зрадник

Зазначається, що харків'янин є спеціалістом в IT-сфері. Він почав добровільну співпрацю з представником ФСБ РФ через Telegram.

"За завданням російського куратора підозрюваний приховано фіксував об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські військові та техніка у Харкові. Отримані відомості він надсилав через месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами цілей. Після передачі даних збройні сили РФ завдавали ракетні удари по житлових кварталах Харкова, де не було жодного українського військовослужбовця", — йдеться у повідомленні.

айтівець наводив ворожі ракети на Харків
Листування зрадника з працівником ФСБ РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура
айтівець наводив ворожі ракети на Харків
Листування зрадника з працівником ФСБ РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура

Також представник російської спецслужби дав завдання зраднику здійснити кібератака на сайти державних підприємств та органів влади нашої країни. 

Викриття злочинної діяльності чоловіка

Але хакеру не вдалося це зробити, адже його затримали правоохоронці.

"Під час обшуку за місцем проживання харківʼянина вилучено мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності проти України", — додали у повідомленні.

Наразі чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

Нагадаємо, раніше співробітники Служби безпеки України затримали колаборанта, який під час окупації Харківської області організував трансляцію російського "першого каналу" та давав інтерв'ю ворожим пропагандистам. Зрадником виявився колишній інженер місцевої телерадіокомпанії, який був мешканцем селища Великий Бурлук, що в Куп’янському районі.

Харків
ФСБ
держзрада
IT
зрада
Росія
ракетний удар

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