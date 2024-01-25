Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Правоохранители разоблачили айтишника, который корректировал ракетные удары по Харькову arrow

Правоохранители разоблачили айтишника, который корректировал ракетные удары по Харькову

25 января 2024 12:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Правоохранители разоблачили айтишника, который корректировал ракетные удары по Харькову
Суд над предателем в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Правоохранители задержали харьковчанина, который корректировал российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на украинские правительственные сайты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Читайте также:

Им оказался 18-летний житель Харькова. Сейчас ему сообщено о подозрении "в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения".

Чем занимался предатель

Отмечается, что харьковчанин является специалистом в сфере IT. Он начал добровольное сотрудничество с представителем ФСБ РФ по Telegram.

"По заданию российского куратора подозреваемый скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские военные и техника в Харькове. Полученные сведения он посылал через мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами целей. После передачи данных вооруженные силы РФ наносили ракетные удары по жилым кварталам Харькова, где не было ни одного украинского военнослужащего", — говорится в сообщении.

Айтовец наводил вражеские ракеты на Харьков.
Переписка предателя с работником ФСБ РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура
Айтовец наводил вражеские ракеты на Харьков.
Переписка предателя с работником ФСБ РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также представитель российской спецслужбы дал задачу предателю осуществить кибератаку на сайты государственных предприятий и органов власти нашей страны.

Разоблачение преступной деятельности мужчины

Но хакеру не удалось это сделать, потому что его задержали правоохранители.

"В ходе обыска по месту жительства харьковчанина изъяты мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в взрывной деятельности против Украины", — добавили в сообщении.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.

Харьков
ФСБ
госизмена
IT
измена
Россия
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме