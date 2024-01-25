Правоохранители разоблачили айтишника, который корректировал ракетные удары по Харькову

Суд над предателем в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали харьковчанина, который корректировал российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на украинские правительственные сайты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Им оказался 18-летний житель Харькова. Сейчас ему сообщено о подозрении "в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения".

Чем занимался предатель

Отмечается, что харьковчанин является специалистом в сфере IT. Он начал добровольное сотрудничество с представителем ФСБ РФ по Telegram.

"По заданию российского куратора подозреваемый скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские военные и техника в Харькове. Полученные сведения он посылал через мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами целей. После передачи данных вооруженные силы РФ наносили ракетные удары по жилым кварталам Харькова, где не было ни одного украинского военнослужащего", — говорится в сообщении.

Переписка предателя с работником ФСБ РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Переписка предателя с работником ФСБ РФ. Фото: Харьковская областная прокуратура

Также представитель российской спецслужбы дал задачу предателю осуществить кибератаку на сайты государственных предприятий и органов власти нашей страны.

Разоблачение преступной деятельности мужчины

Но хакеру не удалось это сделать, потому что его задержали правоохранители.

"В ходе обыска по месту жительства харьковчанина изъяты мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в взрывной деятельности против Украины", — добавили в сообщении.

В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.