Правоохранители разоблачили айтишника, который корректировал ракетные удары по Харькову
Правоохранители задержали харьковчанина, который корректировал российские обстрелы по Харькову. Также он занимался подготовкой кибератак на украинские правительственные сайты.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Им оказался 18-летний житель Харькова. Сейчас ему сообщено о подозрении "в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения".
Чем занимался предатель
Отмечается, что харьковчанин является специалистом в сфере IT. Он начал добровольное сотрудничество с представителем ФСБ РФ по Telegram.
"По заданию российского куратора подозреваемый скрыто фиксировал объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские военные и техника в Харькове. Полученные сведения он посылал через мессенджер в виде скриншотов электронных карт с координатами целей. После передачи данных вооруженные силы РФ наносили ракетные удары по жилым кварталам Харькова, где не было ни одного украинского военнослужащего", — говорится в сообщении.
Также представитель российской спецслужбы дал задачу предателю осуществить кибератаку на сайты государственных предприятий и органов власти нашей страны.
Разоблачение преступной деятельности мужчины
Но хакеру не удалось это сделать, потому что его задержали правоохранители.
"В ходе обыска по месту жительства харьковчанина изъяты мобильные телефоны, ноутбук и флеш-носители, которые он использовал в взрывной деятельности против Украины", — добавили в сообщении.
В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали коллаборанта, который во время оккупации Харьковской области организовал трансляцию российского "первого канала" и давал интервью вражеским пропагандистам. Предателем оказался бывший инженер местной телерадиокомпании, который был жителем поселка Большой Бурлук в Купянском районе.
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